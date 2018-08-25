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Ankara Haberleri: Okullar açılmadan tamamlanacak

ANKARA HABERLERİ

Okullar açılmadan tamamlanacak

Doğahan GİRİTLİOĞLU
25.08.2018 - 10:45Son Güncelleme :

Başkent’teki su taşkınlarından olumsuz etkilenen Akay Kavşağı’nda devam eden atık su ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Yer altındaki nereden geçtiği bilinmeyen hatlar, çalışmaları zorlaştırıyor. Okullar açılmadan inşallah çalışmaları tamamlamış olacağız” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkent’teki su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla ilk etapta belirlenen 15 noktada ve 32 kilometre uzunluğundaki alt yapı yenileme çalışmalarının ilk ayağı olan Akay Kavşağı’nda denetlemelerde bulundu. Atatürk Bulvarı’nın Meşrutiyet Caddesi kesişiminde yoğunlaşan çalışmaları inceledikten sonra süreç hakkında bilgi veren Başkan Tuna, yer altında bilinmeyen hatlar nedeniyle çalışma sürelerinin uzadığını ifade etti. Tuna şunları söyledi:

‘HATLAR NEREDE BİLİNMİYOR’

“Ankara’nın 15 noktasında aşırı yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın sıkıntı çektiği noktalarda yeni yağmur suyu hatları ve kanalizasyon hatları döşeyerek sıkıntıları bertaraf etmek için 24 saat esasına göre çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda da bulunduğumuz yerde de ciddi bir çalışma var. Ankara’nın su baskınlarından kurtulması noktasında ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Ciddi bir ameliyat gerçekleştiriyoruz, hassas bir çalışma. Çünkü elektrik hatları var, doğalgaz hatları var, telefon hatları var ve bu hatların nereden geçtiği de bilinmiyor. Nakış işler gibi ince bir ameliyat gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın desteğine ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız normal seyrinde devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayıp önümüzdeki sonbahar yağışlarından etkilenmemeye gayret ediyoruz. Boş bir arazide olsaydık süre vermek çok rahattı. Program dahilinde okullar açılmadan inşallah çalışmaları tamamlamış olacağız.”

SIRADA TBMM ÖNÜ VE BOGAZİÇİ VAR

Bayram tatilinden istifade ederek daha az rahatsızlık verecek şekilde çalıştıklarını belirten Tuna, “Ameliyatı Ankara’mızın su baskınlarından kurtulması için gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız da bunun farkındalar. Hiçbir şikayet de almadık vatandaşlarımızdan” ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) önünde de çalışmaların olacağı bilgisini veren Tuna, sel felaketinden etkilenen Mamak ilçesindeki Boğaziçi Mahallesinde 6,5 kilometre yağmur suyu, 4,5 kilometre de kanalizasyon hattı döşendiğini kaydetti.

 ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Çalışmalar nedeniyle Atatürk Bulvarı ve Meşrutiyet Caddesi kesişimi ile Kızılay Milli İrade Meydanı arası tek yönlü (Kızılay yönü) olarak trafiğe kapatılırken, trafik akışı Meşrutiyet Caddesi’nden sağlanıyor. Olası bir trafik sıkışıklığına karşı mevcudun haricinde de alternatif bir güzergah çalışması yapıldığını belirten başkan Tuna, “Biz ‘Bayram tatilinden istifade ederek bu süreci en az rahatsızlıkla geçirelim’ dedik. Ya hep su baskını yaşayacaktık ya da bu sıkıntıdan kurtulacaktık” ifadelerini kullandı.

ALT GEÇİT ÇALIŞMALARI TRAFİK YOĞUNLAŞMADAN TAMAMLANACAK

Konya ve Samsun yolları üzerindeki trafiği rahatlatmak amacıyla Kepekli Kavşağı ile Akköprü Kavşağı’ndaki alt geçit çalışmalarının da sorunsuz devam ettiğini kaydeden başkan Tuna, okullar açılmadan buradaki çalışmaların tamamlanacağı bilgisini verdi. İki noktada da devam eden çalışmaların etkisiyle sabah ve akşam saatlerinde uzayan araç kuyrukları Ankaralı sürücülerin tepkisini çekiyordu.

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