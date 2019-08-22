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Ankara Haberleri: Su baskını esnafı vurdu

ANKARA HABERLERİ

Su baskını esnafı vurdu

Cansu TİMUR
22.08.2019 - 16:04Son Güncelleme :

Kızılay’daki Zafer Çarşısı’nı önceki gün yağan yağmurun ardından su bastı.

Cansu TİMUR

Çarşı esnafı her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını dile getirerek, üç yıl önce gerçekleştirilen tadilata rağmen, çarşıda altyapının sorunlu olduğunu ifade etti. Çarşıda yıllardır esnaflık yapan Ali Kara, “Çarşıda altyapı değil güzelleştirme yapıldı. Üç ayda tamamlanması beklenen tadilat çalışması iki yıl sürdü. Buna rağmen altyapı sorunlarıyla ilgilenilmedi” dedi. Su bastıktan sonra belediye ekiplerinin temizlik yapmasının çözüm olmadığını belirten Kara, şunları söyledi: “Bulutlanma yaşandığında meteorolojiye sarılıyoruz. Her yağmur yağdığında psikolojimiz bozuluyor. Saatlerce satış yapamıyoruz, malları içeri alıyoruz. Çarşıyı su bastığı gün, önceki iki gün yaptığım satışın 3’te 1’ini yaptım. Yağmur yağdığında Ankara’da kritik noktalara can simidi konulsa iyi olur.”

Su baskını esnafı vurdu

DİZİMİZE KADAR ULAŞIYOR

Esnaf Ersin Öztürk de çarşıdaki sorunlara dikkat çekerek, “Dikmen ve Çankaya’da yağmur yağdığında çarşıyı su basıyor. Son 5 ayda 8-10 kez su baskını oldu. Su dizimize kadar ulaşıyor. Sattığımız kitaplar kullanılmaz hale geliyor. Temizlememiz 3-4 saat alıyor, o sırada müşteri gelmiyor. İşlerimiz aksıyor” dedi.

Su baskını esnafı vurdu

Çarşıda, 2016 yılında hizmete açıldıktan kısa süre sonra da büyük bir su baskını yaşanmıştı. Rögar ve tuvaletlerden taşan lağım çarşıyı basarak dükkanlara dolmuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Su baskını esnafı vurdu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Su baskını esnafı vurdu haberi güncellenecektir.

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