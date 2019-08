Su baskını esnafı vurdu

Çarşı esnafı her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını dile getirerek, üç yıl önce gerçekleştirilen tadilata rağmen, çarşıda altyapının sorunlu olduğunu ifade etti. Çarşıda yıllardır esnaflık yapan Ali Kara, “Çarşıda altyapı değil güzelleştirme yapıldı. Üç ayda tamamlanması beklenen tadilat çalışması iki yıl sürdü. Buna rağmen altyapı sorunlarıyla ilgilenilmedi” dedi. Su bastıktan sonra belediye ekiplerinin temizlik yapmasının çözüm olmadığını belirten Kara, şunları söyledi: “Bulutlanma yaşandığında meteorolojiye sarılıyoruz. Her yağmur yağdığında psikolojimiz bozuluyor. Saatlerce satış yapamıyoruz, malları içeri alıyoruz. Çarşıyı su bastığı gün, önceki iki gün yaptığım satışın 3’te 1’ini yaptım. Yağmur yağdığında Ankara’da kritik noktalara can simidi konulsa iyi olur.”

DİZİMİZE KADAR ULAŞIYOR

Esnaf Ersin Öztürk de çarşıdaki sorunlara dikkat çekerek, “Dikmen ve Çankaya’da yağmur yağdığında çarşıyı su basıyor. Son 5 ayda 8-10 kez su baskını oldu. Su dizimize kadar ulaşıyor. Sattığımız kitaplar kullanılmaz hale geliyor. Temizlememiz 3-4 saat alıyor, o sırada müşteri gelmiyor. İşlerimiz aksıyor” dedi.

Çarşıda, 2016 yılında hizmete açıldıktan kısa süre sonra da büyük bir su baskını yaşanmıştı. Rögar ve tuvaletlerden taşan lağım çarşıyı basarak dükkanlara dolmuştu.