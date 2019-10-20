Su altında kalan tarihi tanıtalım

Göl üzerinde gezintiye çıkanlar, oluşumunu yüzyıllar önce tamamlayan, gökkuşağını andıran sedimanter kayaçlarını ve tarihi kalıntıları da yakından görme imkânı buluyor. Sarıyar Hasan Polatkan Barajı'nın Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali olduğunu belirten Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Erşan İlhan, “Burası göçmen kuşlarının uğrak yeri. Nallıhan Kuş Cenneti diye geçer. Her yıl 184 çeşit kuş geliyor. Tarihi mağaralarımız var. Bu mağaraların bir kısmı su altında. İncelendiğinde arkeologlar ve doğaseverlerin büyük ilgisini çekecektir. Bunları tanıtmak istiyoruz" dedi.







