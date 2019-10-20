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Ankara Haberleri: Su altında kalan tarihi tanıtalım

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Su altında kalan tarihi tanıtalım

İHA
20.10.2019 - 14:49 |Son Güncelleme :

Başkent’in saklı güzelliklerinden olan Nallıhan’daki Sarıyar Hasan Polatkan Baraj Gölü, güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

İHA

Göl üzerinde gezintiye çıkanlar, oluşumunu yüzyıllar önce tamamlayan, gökkuşağını andıran sedimanter kayaçlarını ve tarihi kalıntıları da yakından görme imkânı buluyor. Sarıyar Hasan Polatkan Barajı'nın Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali olduğunu belirten Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Erşan İlhan, “Burası göçmen kuşlarının uğrak yeri. Nallıhan Kuş Cenneti diye geçer. Her yıl 184 çeşit kuş geliyor. Tarihi mağaralarımız var. Bu mağaraların bir kısmı su altında. İncelendiğinde arkeologlar ve doğaseverlerin büyük ilgisini çekecektir. Bunları tanıtmak istiyoruz" dedi. 

Su altında kalan tarihi tanıtalım

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Su altında kalan tarihi tanıtalım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Ekim 2019 tarihinde saat 14 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Su altında kalan tarihi tanıtalım haberi güncellenecektir.

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