Strateji için öneri talebi

‘Odamız Stratejik Planı Hakkında Görüş Talebi’ başlığıyla yapılan duyuruda, “Ülkemizde yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler neticesinde Odamız tarafından sunulan hizmetlerin daha verimli hale getirilmesini teminen Stratejik Plan’ın güncellenmesi çalışmaları yürütülmektedir” denildi. Stratejik planla ilgili öneriler, duyuruda paylaşılan form ile birlikte 14 Ağustos’a kadar mail yoluyla yapılabilecek.



HEDEF VE FAALİYETLER İÇİN 3 BAŞLIK



“Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak” vizyonuyla hazırlanan stratejik plan için oluşturulan görüş talebi formu üç başlıktan oluşuyor. Aynı zamanda stratejik planın da üç temel amacı olan “Üyelere sunulan hizmetlerin etkin ve verimli hale getirilmesi”, “Kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi” ve “Bölgesel kalkınmada etkin rol üstlenilmesi” konularında hedef ve faaliyet önerileri talep ediliyor. ASO, üyelerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de görüş talebinde bulundu.