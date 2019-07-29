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Ankara Haberleri: Strateji için öneri talebi

ANKARA HABERLERİ

Strateji için öneri talebi

Sedat CENİKLİ
29.07.2019 - 16:34Son Güncelleme :

Ankara Sanayi Odası (ASO), halihazırda uygulamada olan 2017-2021 Stratejik Planı’nı, güncelleme çalışmaları kapsamında, internet sitesi üzerinden vatandaşın görüşlerine açtı.

Sedat CENİKLİ

‘Odamız Stratejik Planı Hakkında Görüş Talebi’ başlığıyla yapılan duyuruda, “Ülkemizde yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler neticesinde Odamız tarafından sunulan hizmetlerin daha verimli hale getirilmesini teminen Stratejik Plan’ın güncellenmesi çalışmaları yürütülmektedir” denildi. Stratejik planla ilgili öneriler, duyuruda paylaşılan form ile birlikte 14 Ağustos’a kadar mail yoluyla yapılabilecek.

HEDEF VE FAALİYETLER İÇİN 3 BAŞLIK

“Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak” vizyonuyla hazırlanan stratejik plan için oluşturulan görüş talebi formu üç başlıktan oluşuyor. Aynı zamanda stratejik planın da üç temel amacı olan “Üyelere sunulan hizmetlerin etkin ve verimli hale getirilmesi”, “Kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi” ve “Bölgesel kalkınmada etkin rol üstlenilmesi” konularında hedef ve faaliyet önerileri talep ediliyor. ASO, üyelerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de görüş talebinde bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Strateji için öneri talebi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Strateji için öneri talebi haberi güncellenecektir.

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