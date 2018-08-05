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Ankara Haberleri: Statta yıkım başladı

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Statta yıkım başladı

Hürriyet Haber
05.08.2018 - 11:35Son Güncelleme :

Başkent'e yapılacak yeni stat için Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda söküm işlemlerinin yanı sıra yıkım çalışmalarına da başlandı.

Hürriyet Haber

Stattaki çalışmada ilk olarak VIP tribünü tarafındaki koltuklar sökülmeye başlandı. Koltuklar kaynaklarla kesilerek tribünlerden ayrılırken, maraton tribünündeki iki adet çatıda yıkım işlemine geçildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) basın tribünündeki locaların da camları yerinden çıkarılırken, duvarları da yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında stat zemininde sulama işleminin devam ettiği görüldü. Zeminin başka bir yerde kullanılması planlanıyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yıkım çalışmaları ve hafriyatın kaldırılması yaklaşık 4 ay sürecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Statta yıkım başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ağustos 2018 tarihinde saat 11 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Statta yıkım başladı haberi güncellenecektir.

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