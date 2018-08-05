Statta yıkım başladı

Stattaki çalışmada ilk olarak VIP tribünü tarafındaki koltuklar sökülmeye başlandı. Koltuklar kaynaklarla kesilerek tribünlerden ayrılırken, maraton tribünündeki iki adet çatıda yıkım işlemine geçildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) basın tribünündeki locaların da camları yerinden çıkarılırken, duvarları da yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında stat zemininde sulama işleminin devam ettiği görüldü. Zeminin başka bir yerde kullanılması planlanıyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yıkım çalışmaları ve hafriyatın kaldırılması yaklaşık 4 ay sürecek.
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