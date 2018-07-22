Stat zirvesi

19 Mayıs Stadı’nın yıkılacak olması nedeniyle maçlarını Afyon’da oynayacak olan Ankaragücü taraftarlarının, takımlarının başkentte oynayabilmesi için yaptığı çağrıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da destek verdi. Başkan Tuna, randevu talep ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile önceki gün bir araya geldi. Başkan Tuna, Ankaragücü’nün Eryaman Stadı tamamlanana kadar maçlarını Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynaması için talepte bulundu. Bakan Kasapoğlu’nun 19 Mayıs Stadı’nın maç oynamaya elverişsiz olduğunu belirtmesi üzerine Başkan Mustafa Tuna, Ankaragücü için Ankara’da başka bir stat bulunmasını istedi. Bu talebi değerlendireceklerini belirten Bakan Kasapoğlu ise gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması için talimat verdi.

19 MAYIS TALEBİNE ELVERİŞSİZ YANITI

Başkan Mustafa Tuna görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

“Ankaragüçlü kardeşlerimizin stat konusundaki mağduriyetlerini Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na aktarma fırsatı bulduk. Ankaragücü’nün maçlarını Ankara’da yapması gerektiğini, 19 Mayıs Stadı’nın Eryaman Stadı bitene kadar Ankaragücü’ne tahsis edilmesi gerektiğini söyledik. Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan’ı da görüşmeye çağıran Sayın Bakanımız, şu an için 19 Mayıs Stadı’nın yıkımına başlandığını stadın artık maçlara elverişli olamayacağını bize iletti.”

BAKAN KASAPOĞLU TALİMAT VERDİ

“Kendisi de, Ankaragüçlü kardeşlerimizin mağdur olmasını istemediğini ifade eden Sayın Bakanımızdan Ankara’da uygun olan herhangi bir statta Ankaragücü’nün maç yapması için yardımcı olmasını talep ettik. Sayın Bakanımız da bu yönde çalışma yapılması talimatını verdi. Ankara’nın sporla ilgili sorunlarına olumlu katkılarından dolayı yeni Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu’na bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Umarım Ankaramız ve Ankaragücü için hayırlı bir netice çıkar.”

OSMANLISPOR YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Bu gelişme üzerine gözler Süper Lig’de maç oynanacak standartlara sahip bir diğer stat olan Yenikent’teki Osmanlı Stadı’na çevirdi. Yıllar önce Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından o dönemde Ankaraspor’a 25 yıllığına tahsis edilen stadı bu sene Spor Toto 1. Lig’deki Osmanlıspor ve Gençlerbirliği birlikte kullanacak. Öğrenilen bilgilere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri Yenikent Stadı için Osmanlıspor yönetimi ile görüşecek. Bu görüşmeden olumlu bir netice çıkarsa Ankaragücü’nün maçlarını Ankara’da oynamasının yolu açılacak.

YETKİ BELEDİYEDE DEĞİL

ESKİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Yenikent’teki Osmanlı Stadı o dönem resmi adıyla Ankaraspor’a, Aktepe stadı Keçiörengücü’ne, Ostim Stadı Bugsaşspor’a 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmişti. Statlarda bu kulüpler izin vermediği sürece hiçbir şekilde başka kulüpler oynayamıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de böyle bir yetkisi bulunmuyor.