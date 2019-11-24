Stadyum girişi gibi

* Sabahın çok erken saatinde (06.00 gibi) caddede ve apartman önünde biriken Irak vatandaşları, yüksek sesle konuşuyor. * Zaten dar bir alana sahip olan caddemizde, sabah saat 06.00 itibarıyla başlayan yoğun insan kalabalığına, bir de araç park yeri ve trafik sorunu ekleniyor.







ARAÇLARINI ÇIKARAMIYORLAR



* Sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan apartman sakinleri, araçlarının yanında 2’nci sıra park etmiş araçlar yüzünden çıkamıyor. * Kaldırımlarda oturanlar, çevreye atılan çöpler ve bir şeyler satmak üzere caddeye doluşan seyyar satıcılar da eklenince, mağduriyet katlanıyor.

DİLEKÇE VERDİK, SONUÇ ALAMADIK

Çağla, Çam, Çankaya, Çınar ve Çim apartmanlarının yöneticileri, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği’ne defalarca uyarıda bulunulmasına rağmen önlem almak adına bir çaba gösterilmediğini söylüyor. Yöneticiler, “Cimer, Bimer, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’ne dilekçe verdik, ancak bir sonuç alamadık” diyor.

*ANKARA ÇAYI’NA AKIYOR KOKUDAN GEÇİLMİYOR





