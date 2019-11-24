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Ankara Haberleri: Stadyum girişi gibi

ANKARA HABERLERİ

Stadyum girişi gibi

Hürriyet Haber
24.11.2019 - 16:27 |Son Güncelleme :

Burası, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği önü. Sabah saat 06.00’dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle Turan Emeksiz Caddesi neredeyse ulaşıma kapanıyor, kaldırımdan yürümek imkânsız hale geliyor. Çevre sakinleri çözüm bekliyor.

Hürriyet Haber

* Sabahın çok erken saatinde (06.00 gibi) caddede ve apartman önünde biriken Irak vatandaşları, yüksek sesle konuşuyor. * Zaten dar bir alana sahip olan caddemizde, sabah saat 06.00 itibarıyla başlayan yoğun insan kalabalığına, bir de araç park yeri ve trafik sorunu ekleniyor.

Stadyum girişi gibi

ARAÇLARINI ÇIKARAMIYORLAR

* Sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan apartman sakinleri, araçlarının yanında 2’nci sıra park etmiş araçlar yüzünden çıkamıyor. * Kaldırımlarda oturanlar, çevreye atılan çöpler ve bir şeyler satmak üzere caddeye doluşan seyyar satıcılar da eklenince, mağduriyet katlanıyor.

DİLEKÇE VERDİK, SONUÇ ALAMADIK

Çağla, Çam, Çankaya, Çınar ve Çim apartmanlarının yöneticileri, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği’ne defalarca uyarıda bulunulmasına rağmen önlem almak adına bir çaba gösterilmediğini söylüyor. Yöneticiler, “Cimer, Bimer, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’ne dilekçe verdik, ancak bir sonuç alamadık” diyor.

*ANKARA ÇAYI’NA AKIYOR KOKUDAN GEÇİLMİYOR

Stadyum girişi gibi

Şarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyorŞarıl şarıl akıyor pencere açtırmıyor

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Stadyum girişi gibi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Kasım 2019 tarihinde saat 16 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Stadyum girişi gibi haberi güncellenecektir.

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