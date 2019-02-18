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Ankara Haberleri: Sözleşmeli hayvancılık yapacağız

ANKARA HABERLERİ

Sözleşmeli hayvancılık yapacağız

Hürriyet Haber
18.02.2019 - 09:10Son Güncelleme :

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara’da hayvancılıkla uğraşanlarla beraber sözleşmeli hayvancılık yapacaklarını söyledi.

Hürriyet Haber

Yavaş, “Sizin hayvanlarınız belediyenin kesimhanelerinde kesilecek, sütlerinizi belediye alacak, okuldaki çocuklara dağıtacak” diye konuştu. Dün Çubuk’ta Mansur Yavaş Gönüllüleri Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Yavaş, şunları söyledi: “Ben istiyorum ki bir hemşehrinize fırsat verin, bu sefer de o size hizmet versin. 10 yıl belediye başkanlığı dönemimin ardından arkamda yüzlerce bacasız fabrika bıraktım. Orada yaşayan bütün vatandaşları zengin ettim. Ankara Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar bütün bitkilerin tamamını yurt dışından getirdi. Çubuk’ta yetişen bütün bitkiler Ankara’nın iklimine daha uygundur. Sözleşmeli üreticilik yaptıracağız. Bitkilerinizi belediye alacak, o çiçekler Ankara’nın dört bir yanını süsleyecek. Ankara Belediyesi’nin sizden bu zamana kadar aldığı parayı geri size getireceğiz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sözleşmeli hayvancılık yapacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Şubat 2019 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sözleşmeli hayvancılık yapacağız haberi güncellenecektir.

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