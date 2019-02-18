Sözleşmeli hayvancılık yapacağız

Yavaş, “Sizin hayvanlarınız belediyenin kesimhanelerinde kesilecek, sütlerinizi belediye alacak, okuldaki çocuklara dağıtacak” diye konuştu. Dün Çubuk’ta Mansur Yavaş Gönüllüleri Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Yavaş, şunları söyledi: “Ben istiyorum ki bir hemşehrinize fırsat verin, bu sefer de o size hizmet versin. 10 yıl belediye başkanlığı dönemimin ardından arkamda yüzlerce bacasız fabrika bıraktım. Orada yaşayan bütün vatandaşları zengin ettim. Ankara Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar bütün bitkilerin tamamını yurt dışından getirdi. Çubuk’ta yetişen bütün bitkiler Ankara’nın iklimine daha uygundur. Sözleşmeli üreticilik yaptıracağız. Bitkilerinizi belediye alacak, o çiçekler Ankara’nın dört bir yanını süsleyecek. Ankara Belediyesi’nin sizden bu zamana kadar aldığı parayı geri size getireceğiz.”