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Ankara Haberleri: Söylediklerine gülüp geçiyorum

ANKARA HABERLERİ

Söylediklerine gülüp geçiyorum

Hürriyet Haber
02.03.2019 - 09:58Son Güncelleme :

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında dün Evren ve Şereflikoçhisar ilçelerindeydi.

Hürriyet Haber

Esnaf ziyaretleri yapan Özhaseki, teşkilatla buluştu ve seçim koordinasyon merkezlerinin açılışına katıldı. Özhaseki, Evren ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü’nün çevresine rekreasyon alanı yapacaklarını söyledi. Rakipleri için “Ben söylediklerine gülüp geçiyorum artık” diyen Özhaseki yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

PROJELERİNİZİ TEK TEK SÖYLEMELİSİNİZ

“Kimsenin özeli, şahsı beni ilgilendirmez. Ama laf kalabalığı, gürültü, yalan ve kutuplaştırma ile seçime gitmeye çalışıyorlar. Hakkımda söylenen bütün yalanları belgeleriyle kanıtladım. Vatandaşın karşısına ‘Biz, bunu yapacağız, hizmetlerimiz bunlar’ diye çıkmıyorlar. Ben söylediklerine gülüp geçiyorum artık. Ancak, Ankara gibi Türkiye’nin göz bebeği bir kente aday olduysanız, proje kitabı bastırıp vaatlerinizi söylemelisiniz. Ankara’yı nereye taşıyacağınızı, ulaşımda ne yapacağınızı, ticaret ve sanayiyi nasıl geliştireceğinizi, kırsalda neler yapacağınızı, ilçelerdeki projelerinizi tek tek söylemelisiniz. Söylemeyip, laf kalabalığıyla seçime girerseniz, ben de bir şeyler söylerim. Saflığıma bakın ki; aday olduğumda bütün adaylar çıkacak, proje söyleyecekler, ben de söyleyeceğim. Millet de elini vicdanına koyacak. Diyecekler ki, ‘Şu projeler güzel, Ankara için gerekli.’ Sonra da şahıslara bakacaklar, ‘Bu adam bunu yapabilir, tecrübesi, başarısı var veya yok’ diyerek karar verecekler diye düşünüyorum. Ne gezer, öyle bir şey yok.”

TAHSİLDARIN MİLİTAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN’

Özhaseki CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kazanması halinde, 20 bin kişinin belediyede işe alınacağı iddiası üzerine ise “ ‘20 bin kişi işe adam alacakmışsınız, doğru mu?’ Aynen soru bu. ‘Belediyenin bütçesi var mı? Belediyede 20 bin kişiye ihtiyaç var mı?’ demiyorlar. Aynen şöyle söylüyorlar; ‘Ne olacaktı, tabii alacağız.’ Yarın bir gün o militanlar, PKK’lıların veyahut da kafasına göre değişik örgütlere mensup olanların ki onlardan daha tehlikeli olan DHKP-C’nin, bu ülkeyi yıkmak isteyenlerin, bölmek isteyenlerin, bunları boş bırakacağını mı zannediyorsunuz? O listelere hiç dokunmayacaklarını mı zannediyorsunuz? ‘Sana destek verdik, sen de bizi gör’ diyecekler. Bu oyun çok oynandı Türkiye’de. Hepimiz biliyoruz zaten bu oyunu. İnsanların parklarında artık o militanlar olacak. Allah korusun, evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu bir düşünün. Başımıza gelecek felaketleri bir düşünün. Allah korusun” ifadelerini kullandı. AA-DHA

EVRENLİLERE DE DÖNER SÖZÜ VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatla Kızılay’da döner dağıttığını hatırlatan Özhaseki, Evrenlilerin “Biz de Ankara döneri istiyoruz” sözlerinin ardından AK Parti Evren Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Ünsal’ın yarın (bugün) ilçe merkezinde döner dağıtacağı sözünü verdi. Özhaseki, “Bir bakayım, para arttıysa burada bir döner tezgahı koyalım, sizlere helal hoş olsun, ne olacak. Zaten yalan söylemeleri bitmiyor, merak etmeyin para gelir arkasından” dedi.

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