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Ankara Haberleri: Sosyal Denge Tazminatı eşit oranda ödenecek

ANKARA HABERLERİ

Sosyal Denge Tazminatı eşit oranda ödenecek

Hürriyet Haber
30.05.2019 - 09:35Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, memurlara sosyal denge tazminatının ödenmesi konusunda talimat verdi.

Hürriyet Haber

Belediyede görevli memurlara tazminatın eşit oranda verilmesi için konuyu Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine taşıyan Yavaş, oy birliği ile kabul edilen karar sonrası sosyal denge tazminatının tüm memurlara, 13 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere eşit oranda ödeneceği bilgisini paylaştı. Bem-Bir-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen’in sendika temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Yavaş, memurlara yüzde 60 ve eşit oranda Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine yönelik sözleşmeyi imzaladı. “Sosyal Denge Tazminatında yüzde 60 değil çok daha fazlasını vermek isterdik” diyen Başkan Yavaş, sendikaların diğer taleplerini de not aldı.

KREŞ AÇILMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Yavaş, özellikle kadın personelin çocuklarının kreş ihtiyacının acil olduğunu ve bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması ve Büyükşehir bünyesinde bir kreş açılması için çalışacaklarını söyledi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sosyal Denge Tazminatı eşit oranda ödenecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sosyal Denge Tazminatı eşit oranda ödenecek haberi güncellenecektir.

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