Soruşturma açıldı açığa alındı

Ankara’da, sınıf öğretmeni N.T.T., konuşma güçlüğü bulunan ve zaman zaman hiperaktif davranışlar sergileyen 1’inci sınıf öğrencisi Anıl Karacaoğlu’nu tartaklamasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) Ankara'da bir ilkokulda yaşanan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı, öğretmenin de soruşturma süresince açığa alındığı bildirildi. MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi. Öte yandan Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, söz konusu öğretmenin soruşturma süresince açığa alındığı kaydedildi. Konuyla ilgili Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise “İlimiz Çankaya ilçesi Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda 19 Aralık 2019 Perşembe günü bir kaynaştırma öğrencisine öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine konuyla ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılarak soruşturma başlatılmıştır” denildi.

BİR VELİ TARAFINDAN ÇEKİLDİ

Olay, Çankaya ilçesinde bulunan Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda meydana geldi. Fatma ve Durmuş Karacaoğlu çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Anıl Karacaoğlu, iddiaya göre son dersin ardından sınıfta öğretmeni N.T.T.’nin yanına gitti. N.T.T., konuşma güçlüğü olan ve zaman zaman hiperaktif davranışlar sergileyen öğrencisine tepki gösterdi. Sınıfta bulunan bir veli tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde öğretmen, öğrencisini kolundan tutarak, “Şu çocuğu başımdan alın, yeter” diyerek itekledi. Tepkisini sürdüren N.T.T., “Götürün şunu servise. Nedir bu ya, yedi bitirdi beni. Lanet olsun, yeter” dedi. N.T.T., daha sonra yanına gelen öğrencisine yönelik bu kez, “Tükürmeyi, terbiyesizliği biliyor. Bu çocuğu alın başımdan ya da ben gideyim. Şunun annesini arar mısınız? Dünden beri dişi ağrıyor, şimdi yine yalan. Bakar mısın şuna, çocuk değil” diyerek, masasında bulunan çantayı yere fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.



GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE BİTTİM

Baba Durmuş Karacaoğlu, olaydan, başka bir velinin görüntüyü kendilerine yollaması ile haberdar olduklarını ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak şikâyette bulunduklarını söyledi. Oğlunun konuşmakta sıkıntı yaşadığını ve hiperaktif davranışlar sergilediğini kaydeden Karacaoğlu, şunları söyledi: “Bu olay hemen hemen 4 aydır var. ‘Sınıfını değiştirin’ dedik. Öğretmen, ‘Bu çocuk yerinde durmuyor, sürekli sınıfta geziyor’ diyor ama bu çocuk zaten raporlu. İlacını veriyoruz. İlacın etkisi 6 saat sürüyor. Ben ne yapabilirim. Şikâyetimizi dile getirdik. O öğretmenin okulda kalmasını istemiyorum. Çocuğumun o öğretmende okumasını da istemiyorum. Sadece tek istediğim, sınıfını değiştirilmesiydi, aynı sorunları yaşıyoruz diye. Daha önce de eşim bizzat müdüre sınıf değişikliği talebini iletti. 4 aydır benim eşimin gözündeki yaş kurumuyor. Götürmediğimiz hastane kalmadı. Görüntüleri görünce ben bittim.”