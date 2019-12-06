Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Sorunların çözümü OSB olmaktan geçiyor

Ankara Haberleri: Sorunların çözümü OSB olmaktan geçiyor

ANKARA HABERLERİ

Sorunların çözümü OSB olmaktan geçiyor

Hürriyet Haber
06.12.2019 - 16:40 |Son Güncelleme :

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan heyet, Siteler esnafıyla buluştu.

Hürriyet Haber

Vali Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hüseyin Taklacı’nın da katıldığı Siteler Bölgesi Değerlendirme Toplantı’nda esnafın sorunlarını dinledi.Siteler’de ticaret hacmini daha da büyütmek için ilgili kurumlarla el ele vererek çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Balcı, “İlk günden beri Siteler esnafımızın yanındayız. Esnaf kardeşlerim bize sorunlarını bildirdi. Bizler de gerekli çalışmaları yapacağız. Altındağ’da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İNŞAAT AŞAMASINA GEÇMEK ÜZEREYİZ

Ana çözümün organize sanayi bölgesi olmaktan geçtiğine değinen Başkan Taklacı, “2010 yılında Siteler’i sanayi bölgesi yapmak için uğraşlar verdik fakat gerek yapılaşmanın eski olması gerek sosyal donatı alanlarının yeterli olmaması gerekçeleri ile kabul edilmedi. Şimdi yeni bir Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına Elmadağ’da, gerektiğinde büyüyebilecek bir arazide başladık, çok kısa zaman içinde valimizin büyük destekleri ile bitirmek üzere inşaat aşamasına geçmek üzereyiz” diye konuştu.

Vali Şahin ise, Siteler’i yeni tanımadığını Türkiye’nin en sağlam mobilyası olarak ün yaptığını ve 30 yıl önce kendi düğün mobilyasını da Siteler’den aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Siteler artık Siteler’e yetmiyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah bir an önce OSB alanı da sizlere dar gelir ve genişleme alanı istersiniz, temennimiz bu olsun. Ayrıca yabancı çalışanlarla alakalı halk eğitim merkezini Siteler’de açmak konusunda karar aldık. Siteler Mesleki Eğitim Merkezimizde bir Türkçe kursu açılacak.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sorunların çözümü OSB olmaktan geçiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Aralık 2019 tarihinde saat 16 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sorunların çözümü OSB olmaktan geçiyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kahramankazan’a uzay teknolojisi test merkezi

Kahramankazan’a uzay teknolojisi test merkezi

Zeytinyağının püf noktaları

Zeytinyağının püf noktaları

Polatlı’ya satış mağazası

Polatlı’ya satış mağazası

Kurtuluş Parkı’nı üniversiteler kurtarabilir

Kurtuluş Parkı’nı üniversiteler kurtarabilir

Toplum dostları ödüllendirildi

Toplum dostları ödüllendirildi

İşsizlere fırsat sanayiye eleman

İşsizlere fırsat sanayiye eleman

Can dostları unutmayalım

Can dostları unutmayalım!

Ambulans şoförleri zorlu parkurda

Ambulans şoförleri zorlu parkurda

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

07 Aralık 2019, Cumartesi
  • İmsak
    06:19
  • Güneş
    07:49
  • Öğle
    12:45
  • İkindi
    15:09
  • Akşam
    17:30
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.