Sorunların çözümü OSB olmaktan geçiyor

Vali Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hüseyin Taklacı’nın da katıldığı Siteler Bölgesi Değerlendirme Toplantı’nda esnafın sorunlarını dinledi.Siteler’de ticaret hacmini daha da büyütmek için ilgili kurumlarla el ele vererek çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Balcı, “İlk günden beri Siteler esnafımızın yanındayız. Esnaf kardeşlerim bize sorunlarını bildirdi. Bizler de gerekli çalışmaları yapacağız. Altındağ’da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İNŞAAT AŞAMASINA GEÇMEK ÜZEREYİZ

Ana çözümün organize sanayi bölgesi olmaktan geçtiğine değinen Başkan Taklacı, “2010 yılında Siteler’i sanayi bölgesi yapmak için uğraşlar verdik fakat gerek yapılaşmanın eski olması gerek sosyal donatı alanlarının yeterli olmaması gerekçeleri ile kabul edilmedi. Şimdi yeni bir Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına Elmadağ’da, gerektiğinde büyüyebilecek bir arazide başladık, çok kısa zaman içinde valimizin büyük destekleri ile bitirmek üzere inşaat aşamasına geçmek üzereyiz” diye konuştu.

Vali Şahin ise, Siteler’i yeni tanımadığını Türkiye’nin en sağlam mobilyası olarak ün yaptığını ve 30 yıl önce kendi düğün mobilyasını da Siteler’den aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Siteler artık Siteler’e yetmiyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah bir an önce OSB alanı da sizlere dar gelir ve genişleme alanı istersiniz, temennimiz bu olsun. Ayrıca yabancı çalışanlarla alakalı halk eğitim merkezini Siteler’de açmak konusunda karar aldık. Siteler Mesleki Eğitim Merkezimizde bir Türkçe kursu açılacak.”