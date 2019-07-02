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Ankara Haberleri: Sorunların çözümü için adım atacağız

ANKARA HABERLERİ

Sorunların çözümü için adım atacağız

Hürriyet Haber
02.07.2019 - 15:26Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Toptancı Hâli esnafını ziyaret etti.

Hürriyet Haber

Başkan Yavaş’a Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhun Gündüz ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz eşlik etti. Esnafın kahvaltı sofrasına konuk olan Yavaş, vatandaşların sorunlarını dinledi. Seçim öncesi hâl esnafını ziyarete geleceğine dair söz verdiğini belirten Yavaş, “Sizin sorunlarınızı yerinde görüp, tüm esnaf kardeşlerimle yüz yüze konuşmanın daha doğru olacağını düşündüm. Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Sorunların çözümü için de her türlü adımı atacağız” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sorunların çözümü için adım atacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sorunların çözümü için adım atacağız haberi güncellenecektir.

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