Sorunların çözümü için adım atacağız

Başkan Yavaş’a Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhun Gündüz ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz eşlik etti. Esnafın kahvaltı sofrasına konuk olan Yavaş, vatandaşların sorunlarını dinledi. Seçim öncesi hâl esnafını ziyarete geleceğine dair söz verdiğini belirten Yavaş, “Sizin sorunlarınızı yerinde görüp, tüm esnaf kardeşlerimle yüz yüze konuşmanın daha doğru olacağını düşündüm. Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Sorunların çözümü için de her türlü adımı atacağız” dedi.