Söndürmeden yatmayın

Başkent’te hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte bacalardan çıkan duman miktarı arttı. Evlerinde doğalgaz bulunmayan vatandaşlar ısınmak için sobalarını yakmaya başlarken, Beypazarı’nda sobadan sızan karbonmonoksit gazından İlhami ve Nurgül Tanrıkulu çiftinin zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından Hürriyet Ankara konuyu mercek altına aldı. Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Uğur Olgun, olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle lodoslu havalarda soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Vatandaşlara, “Lodoslu ve fırtınalı havalarda sobalarınızı yatmadan önce mutlaka söndürün” uyarısında bulunan Olgun, “Sıcak bir rüzgâr olan lodos, dış ortam sıcaklığını artırdığı için sadece sobayı boğmaz aynı zamanda bacanın çekiş gücünü de büyük ölçüde azaltır” dedi.

DÜZENLİ OLARAK TEMİZLETİLMELİ

Aşırı doldurulan sobanın duman yolunun dartacağını kaydeden Olgun, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişinin zayıflayacağının altını çizdi. Olgun, “Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı, sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalıdır. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmelidir. Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalıdır” diye konuştu.

MERDİVENALTI SOBA ALINMAMALI

Ulus’taki tarihi Sobacılar Çarşısı esnafı da kışı, kâbusu çeviren kömür sobası zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Zehirlenmelerin en büyük sebebinin, kullanılan sobanın kalitesiz oluşundan kaynaklandığını ifade eden 35 yıllık çarşı esnafı Ferhat Yazıcı, şu bilgileri paylaştı: “Küçük esnaf imalat işi yapmaz, o yüzden soba yapıp, satıyoruz diyenden alınmaz, sobanın fabrika malı olması lazım. Yoksa hurdacıdan eşyaları toplayıp, boyayarak üretenler; 100 liraya mâl ettikleri sobayı 500 liraya satıyorlar. Merdivenaltı da denilen bu sağır sobalar gaz sıkışmasına ve kaçağa sebep oluyor. Soba kurulumunda da baca sayısına dikkat etmek lazım. Bunun formülü beş boru, bir dirsektir. Daha iyi ısıtıyor diyerek, fazla boru kullanımı sadece dumanın çıkış yolunu uzatır. Ayrıca soba, ön deliğinden sürekli hava almalı. Sobayı uyku moduna alıp, yatıyorlar. Bir de üzerine kömür atıyorlarsa bu gaz sıkışmasına ve zehirlenmeye sebep oluyor.”

200 LİRAYA DA VAR 3 BİN 500 LİRAYA DA

Öte yandan soba fiyatlarının önceki yıllarla aynı olduğunu da ifade eden çarşı esnafı, “Her bütçeye göre soba var” dedi ve ekledi: “Sac sobalar çelik yeleği, kova ve ızgarasıyla birlikte 200 liraya da alınabilir. Daha küçük sobalar ise 120 lira civarı. Döküm sobaların fiyatı ise bin 500 ile 3 bin 500 arasında değişiyor.”