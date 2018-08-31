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Ankara Haberleri: SOLOTÜRK’ten Mogan’da 30 Ağustos gösterisi

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SOLOTÜRK’ten Mogan’da 30 Ağustos gösterisi

Hürriyet Haber
31.08.2018 - 10:32Son Güncelleme :

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Gölbaşı’nda gösteri uçuşu yaptı.

Hürriyet Haber

Uçuşu izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, Mogan Gölü kıyısına akın etti. SOLOTÜRK de yaptığı gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, burada yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda SOLOTÜRK'ü Gölbaşı semalarında görmenin herkesi mutlu ettiğini belirterek "Bu anlamlı günde bize bu mutluluğu, gururu yaşattığı için dosta güven, düşmana korku salan SOLOTÜRK ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden SOLOTÜRK’ten Mogan’da 30 Ağustos gösterisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 10 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça SOLOTÜRK’ten Mogan’da 30 Ağustos gösterisi haberi güncellenecektir.

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