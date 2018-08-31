SOLOTÜRK’ten Mogan’da 30 Ağustos gösterisi

Uçuşu izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, Mogan Gölü kıyısına akın etti. SOLOTÜRK de yaptığı gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, burada yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda SOLOTÜRK'ü Gölbaşı semalarında görmenin herkesi mutlu ettiğini belirterek "Bu anlamlı günde bize bu mutluluğu, gururu yaşattığı için dosta güven, düşmana korku salan SOLOTÜRK ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı.
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