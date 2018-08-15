Sokakta kurban kesene para cezası

Kurban kesim yerlerinde, yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira, konutlara da bin 450 lira ceza uygulanacak. Bakanlıkça, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için şu uyarılarda bulunuldu:

EKİPLERE TESLİM EDİLMELİ

“Kurban kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesinin engellenmesi, kurban kesiminden kaynaklanan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıkların belediyelerce uygun şekilde toplanmasının sağlanması, diğer benzeri atıkların sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulması ve gerektiğinde ikincisi kullanarak, ağzı iyice kapatılıp, belediye temizlik ekiplerine teslim edilmeli. Kurban kesim yerlerindeki kan ve diğer atıkların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemler alınmalı.