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Ankara Haberleri: Sokakta kurban kesene para cezası

ANKARA HABERLERİ

Sokakta kurban kesene para cezası

AA
15.08.2018 - 16:37Son Güncelleme :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetleri yapanlara, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ceza verilecek.

AA

Kurban kesim yerlerinde, yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira, konutlara da bin 450 lira ceza uygulanacak. Bakanlıkça, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için şu uyarılarda bulunuldu:

EKİPLERE TESLİM EDİLMELİ

“Kurban kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesinin engellenmesi, kurban kesiminden kaynaklanan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıkların belediyelerce uygun şekilde toplanmasının sağlanması, diğer benzeri atıkların sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulması ve gerektiğinde ikincisi kullanarak, ağzı iyice kapatılıp, belediye temizlik ekiplerine teslim edilmeli. Kurban kesim yerlerindeki kan ve diğer atıkların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemler alınmalı. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sokakta kurban kesene para cezası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sokakta kurban kesene para cezası haberi güncellenecektir.

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