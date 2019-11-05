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Ankara Haberleri: Sokakları gönüllü vatandaşlar tuzlayabilir

ANKARA HABERLERİ

Sokakları gönüllü vatandaşlar tuzlayabilir

Hürriyet Haber
05.11.2019 - 09:08 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak’ta muhtarlarla bir araya geldi.

Hürriyet Haber

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte tuzlama çalışmalarının imece usulüyle yapılabileceğini belirten Yavaş şöyle konuştu: “Muhtarlarımızdan yeri müsait olanlara ya da mahallede kendi aranızdan seçeceğiniz gönüllü arkadaşlarınıza tuz dağıtacağız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ana caddelere ulaşmaya çalışıyoruz. Her türlü tedbiri alacağız ama bu sefer sokaklardan kar sebebi ile çıkılamıyor. Ara sokaklardan çıkamadıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ana caddeyi açmasının çok anlamı kalmıyor. Tuzlarımızı aldık, hazır. Bu konuda sizlerden yardım istiyoruz. Muhtar arkadaşlarımız bildirirse özellikle dik yokuşlu ve problem yaşanan sokaklar için şimdiden tuzları gönderelim. İyi bir şekilde muhafaza edelim, bittikçe takviye yapalım.” Başkan Yavaş ayrıca sosyal yardımlar için Hemşehri Kart uygulamasına da yılbaşında geçeceklerini söyledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sokakları gönüllü vatandaşlar tuzlayabilir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Kasım 2019 tarihinde saat 09 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sokakları gönüllü vatandaşlar tuzlayabilir haberi güncellenecektir.

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