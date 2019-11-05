Sokakları gönüllü vatandaşlar tuzlayabilir

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte tuzlama çalışmalarının imece usulüyle yapılabileceğini belirten Yavaş şöyle konuştu: “Muhtarlarımızdan yeri müsait olanlara ya da mahallede kendi aranızdan seçeceğiniz gönüllü arkadaşlarınıza tuz dağıtacağız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ana caddelere ulaşmaya çalışıyoruz. Her türlü tedbiri alacağız ama bu sefer sokaklardan kar sebebi ile çıkılamıyor. Ara sokaklardan çıkamadıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ana caddeyi açmasının çok anlamı kalmıyor. Tuzlarımızı aldık, hazır. Bu konuda sizlerden yardım istiyoruz. Muhtar arkadaşlarımız bildirirse özellikle dik yokuşlu ve problem yaşanan sokaklar için şimdiden tuzları gönderelim. İyi bir şekilde muhafaza edelim, bittikçe takviye yapalım.” Başkan Yavaş ayrıca sosyal yardımlar için Hemşehri Kart uygulamasına da yılbaşında geçeceklerini söyledi.