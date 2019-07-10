Sokak köpeklerinin ‘İnci Anne’si

Eryaman’daki ‘İnci Anne’nin Hayvan Barınağı’ isimli barınaktan sözleşme ile köpek sahiplendiren hayvansever İnci Aksoyoğlu, “Sahiplenmek isteyen aileyi tanıyıp emin olduktan sonra da sözleşme yapıyorum. Köpeğin yaşadığı evden de sürekli fotoğraf istiyorum” diyor. Aksoyoğlu, emekli maaşıyla çekip çevirdiği hayvan barınağını ve sokak hayvanlarını sahiplendire kriterlerini Hürriyet Ankara’ya anlattı:

SÖZLEŞME YAPARAK SAHİPLENDİRİYORUM

“Barınaktaki her köpeğin farklı bir hikâyesi var. Genelde şiddete uğramış, müşkül durumda kalmış hayvanlar bulunuyor. Köpek sahiplenmek için barınağa gelenler daha çok yavruları ve cins köpekleri almak istiyorlar. Bütün aileyi görmeden, o evdeki herkesin o köpeği isteyeceğine emin olmadan kesinlikle sahiplendirme yapmıyorum. Bazen gelen ailelerde çocuklar ve baba köpeği çok istiyor ama belli ki anne durumdan mutsuz, köpeği istemiyor. Öyle olunca vermiyorum. Sahiplenmek isteyen aileyi tanıyıp, emin olduktan sonra da sözleşme yapıyorum. Köpeğin yaşadığı evden de sürekli fotoğraf istiyorum. Sonrasında da sürekli takibini yapıyorum.

DESTEK BEKLİYORUM

Köpeklerin bakımını kendi emekli maaşımla yapıyorum. Yeri geliyor bütçem yetmiyor. Mama bağışlayanlar da var. Okullar tatil olduğu için mama yardımları azaldı. Eskiden günde 10 paket mama ile besleyebiliyordum, şimdi ancak altı paket mama verebiliyorum. İki restorandan atık yemek alıyorum. Bazen marketler de tarihi geçmiş süt ürünlerini veriyorlar. Sağlık sorunlarım el verdikçe bu canlara bakmaya devem edeceğim. Ancak, yarın bakamaz duruma gelirsem hayvanseverlerin ve belediyelerin de desteğini bekliyorum. Özellikle beslenebilmeleri için mama yardımında bulunmak isteyenlere de çağrı yapıyorum.”

DÖVÜŞTÜRÜLEMEZ DENEYDE KULLANILAMAZ

Aksoyoğlu’nun can dost sahiplenmek isteyenlerle yaptığı sözleşmede dikkat çekici maddeler yer alıyor:

* Hayvanınızı asla dövüş, deney ve benzeri bir sebeple zarar verecek ya da zarar gelecek şekilde kullanmamayı, hiç bir şekilde çiftleştirip üretmemeyi kabul ediyor musunuz?

* Herhangi bir sebepten ötürü sahiplendiğiniz hayvandan ayrılmak zorunda kaldığınızda, asla satmamayı ya da başka birine vermemeyi kabul edip bu durumlarda ilk önce sahiplendiren kişiye haber vereceğinizi ve tüm geri dönüş masraflarını üstlenmeyi kabul ediyor musunuz?

* Sahiplendiğiniz hayvanın yılda en az 2 kere gelip ziyaret etmemizi ve her ay mutlaka en az 1 kere görsellerini iletişim kanallarıyla bize beyan etmeyi kabul ediyor musunuz?

* Eğer kısırlaştırılmamış bir hayvanı sahipleniyorsanız mutlak suretle kısırlaştırcağınızı ve mikroçip taktıracağınızı kabul ediyor musunuz?

* Taraf, sözleşme şartlarına uyulmadığı takdirde, hayvanı sahiplenen kişiye yöenlik 5000 TL tazminat ödeyeceğinizi kabul ve taahüt eder.