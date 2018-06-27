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Ankara Haberleri: Sokak köpekleri yararına yoga

ANKARA HABERLERİ

Sokak köpekleri yararına yoga

Hürriyet Haber
27.06.2018 - 09:42Son Güncelleme :

Başkent’te yaşayan hayvanseverler, sokak köpekleri yararına yoga etkinliğinde bir araya gelecek.Botanik Park’taki yoga buluşmasından elde edilecek gelir sokak köpeklerinin bakımı için kullanılacak.

Hürriyet Haber

AnkaralıI hayvanseverler, 30 Haziran Cumartesi Botanik Park’ta sokak köpeklerine yardım için buluşuyor. Daha önce sokaklarda yaşamını sürdüren bakıma muhtaç yaklaşık 500 köpeğe bakılan Hayvan Kurtarma Derneği Barınağı yararına gerçekleştirilecek etkinlikte, katılımcılar Yoga Eğitmeni Gita Devi Dasi ile bir araya gelerek nefes, meditasyon ve yoga çalışması gerçekleştirecek. Daha önce yoga yapmamış kişilerin de katılımına açık tutulup, onların yogayla tanışması sağlanacak etkinliğin gelirinin tümü Hayvan Kurtarma Derneği Barınağı’na bağışlanacak. Saat 17.30’da başlayacak etkinliğe katılmak isteyen hayvanseverlerin, dernek yetkilisi Zeynep Uygurer ile 5054338749 numaralı telefon numarasından irtibat kurması gerekiyor.

500 KÖPEĞE BAKILIYOR

2011 yılında kurulan Hayvan Kurtarma Derneği, çalışmalarıyla hayvan haklarının korunması, hayvanların her türden mağduriyetlerinin sona erdirilmesi ve giderilmesini amaçlıyor. Sokaklarda yaşamını sürdürmekte olan sahipsiz kedi ve köpeklerin kısırlaştırılıp, aşılanıp, yerlerine bırakılması yoluyla popülasyonlarının kontrol altında tutulması ve buradan hareketle mağduriyetlerinin önüne geçilmesi; hasta, yaralı, bakıma muhtaç, acil tıbbi müdahaleye ve tedaviye ihtiyacı olan, şiddet görmüş hayvanların tedavi ettirilmesi, rehabilitasyonlarının ve yuvalandırılmalarının sağlanmasını derneğin diğer hedefleri arasında yer alıyor. Dernek tarafından Alacaatlı’da kurulmuş olan barınakta şu an 500 kadar köpek yaşamını sürdürüyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sokak köpekleri yararına yoga hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2018 tarihinde saat 09 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sokak köpekleri yararına yoga haberi güncellenecektir.

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