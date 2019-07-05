Sokak hayvanlarının gönüllü dostları

Ankara'da yaşayan üniversite öğrencisi Eren Güder (24), evinin arka bahçesinde, yaralı ve bakımsız sokak hayvanları için mini barınak kurdu. Eren, çeşitli nedenlerle yaralanan kedi, köpek gibi hayvanları tedavi ettirip, bir süre bakımlarını yaptıktan sonra yeniden doğal ortamlarına bırakıyor. Ankara Üniversitesi'nde Bilgisayar Öğretmenliği okuyan Eren Güder, 3 yıl önce sokakta bulduğu yaralı bir köpeği tedavi ettirmek için gittiği veteriner kliniğinde, başka bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Van kedisini gördü. Güder, saldırı sonucu arka bacakları felç olan kedinin, sahibinin isteği üzerine uyutulacağını öğrendi. Buna karşı çıkan Güder, kediyi sahiplenerek bakımını üstlendi. Güder, 'Koca Kafa' adını verdiği kedi için, internette engelli hayvanlara yapılan yürüteçlerin videolarını izleyerek yürüteç yaptı. Yaklaşık 1 yıllık alışma sürecinin ardından kedi, yürüteçle yürümeye başladı.

30’A YAKIN YÜRÜTEÇ YAPTI

Güder, 3 yıl önce sahiplendiği 'Koca Kafa'nın yanı sıra doğum sırasında oksijensiz kaldığı için denge sorunu yaşayan ‘Bibo’ adını verdiği keçi ve arka bacakları felçli köpeği ‘Şila’nın da bakımını yapıyor. Güder, ayrıca bakımsız kalan 3 sokak köpeğini de besliyor. Engelli hayvanlara olan duyarlılığının 'Koca Kafa' ile tanıştıktan sonra arttığını belirten Güder, şunları söyledi: "Koca Kafa'nın sağlığı şu anda çok iyi. Yürüteçle yürüyebiliyor. Onunla tanıştıktan sonra engelli hayvanlara karşı farkındalığım arttı. Onu yürüteçle yürürken görenler, sosyal medyadan bana ulaşıp yürüteç istiyor. Engelli hayvan sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu ana kadar engelli kedi ve köpeklere 30´a yakın yürüteç yaptım. Sahipleri yürüteçli bir şekilde fotoğraflarını gönderdiğinde, bana onların mutluluğu yetiyor. Engelli hayvanların ötenazi olmasını istemiyorum. Her insan engelli hayvanına bakamayabilir ama devletin de belediyelerin de buna el atması ve bakımevleri açması gerekiyor.”

EVİNİ 200 CANLA PAYLAŞIYOR

Müzik eğitmeni ve veteriner teknikeri Nimet Dönmez, tedavilerini yaptığı yaklaşık 200 hayvanla evini paylaşıyor. Keçiören’de ikamet eden Dönmez, yaklaşık 3 yıldır sokakta bulduğu ve tanıdıkları aracılığıyla kendisine ulaştırılan yaralı ve hasta hayvanları evinde tedavi ediyor. Dönmez, sürüngen, kemirgen, kedi, köpek, egzotik hayvanlar ve kanatlılar olmak üzere çok sayıda hayvanın tıbbi müdahalelerini ve ameliyatlarını evinde gerçekleştiriyor. Müzik ve veteriner teknikerliği bölümlerinin de içinde bulunduğu 6 ayrı bölümde eğitimini tamamlayan Dönmez, kendi geçimini ve hayvanların bakımını ise verdiği özel müzik derslerinden elde ettiği gelirle sağlıyor. Dönmez, hayvanlara yapılan işkencelere dikkat çekmek için ve onların sesi olmak için bir de şarkı besteledi. Hayvanlara yapılan işkencelerin ve kadın ile çocuk istismarlarının kendisini derinden etkilediğini söyleyen Dönmez, “Sözü, müziği ve aranjesi bana ait olan bir şarkı besteledim. Aslında öz eleştiri gibi. Bununla ilgili dünya turnesi yapılması için sanatçılardan ve protokolden destek bekliyorum. Bir albüm yapıp gelirini yine bu ufaklıklara ve mağdurlara harcamak istiyorum” dedi.