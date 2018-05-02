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Ankara Haberleri: Sokak hayvanlarında ortak hareket edilmeli

ANKARA HABERLERİ

Sokak hayvanlarında ortak hareket edilmeli

Murat YILMAZ
02.05.2018 - 16:37Son Güncelleme :

Büyükşehir’in faaliyet raporunda sokak hayvanları konusunda eleştirdiği ilçe belediyelerinden konuya ilişkin değerlendirmeler geldi. Ortak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Yaşar ve Başkan Tiryaki, yetkinin Büyükşehir’de olduğunu hatırlattı

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 faaliyet raporunda ilçe belediyelerine yönelik, ‘sokak hayvanları konusunu yeterince sahiplenmedikleri ve popülasyonunu kontrol etmedikleri’ eleştirilerinden sonra bazı ilçe belediye başkanlarından da konuya ilişkin değerlendirmeler geldi. Konunun ortak çalışmalarla çözülebileceğine dikkat çeken başkanlar, vatandaşlara da “Bakamayacağınız hayvanı almayın” çağrısı yaptı.

KANUNA GÖRE YETKİ BÜYÜKŞEHİR’DE

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: “Bu tabi başkanın (Mustafa Tuna) demeci değil. Büyükşehir’in faaliyet raporunu yazanların ilçe belediyeleri açısından eksik tanımlama yaptığını görüyorum. Büyükşehir Belediyesi kanunun 7. maddesinin i fıkrasına göre büyük hayvan barınakları yapmak yetkisi Büyükşehir’de. Kaldı ki İstanbul, İzmir, Adana gibi pek çok Büyükşehir Belediyesi bu barınakları yapmış durumda. İlçe belediyeleri de bölgelerinde bulunan o hayvanları kısırlaştırıp o barınaklara götürmeleri lazım. 2004’ten beri Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesiyim. Gölbaşı, Kızılcahamam ve Bala’da yapılması kararı alındı. Bir an önce büyük barınakların şehrin doğusuna batısına yapılarak vatandaşlarımızı bu sıkıntıdan kurtarmak Büyükşehir’in de ilçe belediyelerinin de görevi olduğunu düşünüyorum. Yenimahalle Belediyesi olarak Macun Mahallesi’nde 150-200 kapasiteli yeni bir barınak yaptık. Kısırlaştırmaları yapıyoruz, hasta olanları tedavi ediyoruz. İlçe belediyelerinin yeni büyük barınaklar olmadan bunun altından kalkmaları mümkün değil.

Ankara’nın her tarafında da bu konu en çok şikâyet edilen konulardan biri. El birliğiyle Büyükşehir’in aldığı bu kararlar hayata geçirilmeli. Burada bir görev de vatandaşlarımıza düşüyor. Çocuğu veya kendisi için alıyor hayvanı daha sonra sokağa bırakıyor. Bakamayacakları hayvanı almamaları lazım. Vatandaşlarımız da duyarlı olursa bu sorunu kökten çözeriz.”

FARKLI ÇÖZÜMLER GETİRMELİYİZ

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki: “Bir Hadis-i Şerife göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur; ‘Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da (Allah ve melekler) size rahmet etsinler.’ Sokakta yaşasalar da tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyarak, sokak hayvanları konusuna da farklı çözümler getirmek zorundayız. Kanuna göre sokak hayvanları konusunda yetki Büyükşehir’dedir. Ancak kuşkusuz gün geçtikçe sayısı artan sokak hayvanlarına karşı Büyükşehir Belediyemizle birlikte tüm ilçe belediyelerinin ortak hareket etmesi gerekiyor. Biz Altındağ Belediyesi olarak bu yıl büyük bir projenin inşaatına başladık. Altındağ’ın bir mahallesine konforlu ve büyük bir hayvan barınma tesisi yapıyoruz. Altındağ’a yapacağımız yeni barınma tesisinin Ankara’da önemli bir ihtiyacı gidereceğini düşünüyorum.

Özellikle buradan pet-shoplardan hayvan sahiplenen daha sonra bakamadığı için bu hayvanları sokağa bırakan kişilere de seslenmek istiyorum. Lütfen birkaç günlük heves uğruna hayvan satın alarak, sokaklara bırakmayın. Altındağ Belediyesi olarak 2017 yılında 143 hayvan sahiplendirdik. Hayvan sahiplenmek isteyenleri, belediyemize davet ediyorum.”

 TOPU İLÇELER ATMIŞTI

Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı faaliyet raporunda ilçe belediyelerinin sokak hayvanları konusunu yeterince sahiplenmedikleri, sokak hayvanı popülasyonunu kontrol etmedikleri şeklindeki eleştirisini Hürriyet Ankara önceki gün ‘Büyükşehir topu ilçelere attı’ manşetiyle gündeme getirmişti.

Etiketler: CANDOSTLAR

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sokak hayvanlarında ortak hareket edilmeli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Mayıs 2018 tarihinde saat 16 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sokak hayvanlarında ortak hareket edilmeli haberi güncellenecektir.

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