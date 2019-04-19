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Ankara Haberleri: Sokak hayvanları için zirve önerisi

ANKARA HABERLERİ

Sokak hayvanları için zirve önerisi

Sedat CENİKLİ
19.04.2019 - 16:10Son Güncelleme :

Sokak köpeği katliamları sürerken Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ‘Sokak Hayvanları Zirvesi’ çağrısında bulundu: “Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, oda ve derneklerin katılımları ile bir çözüm planı hazırlayalım.”

Sedat CENİKLİ

Ankaralı hayvanseverler, sokak hayvanları konusunda ‘Sokak hayvanları için söyleyeceklerimiz var’ sloganıyla 28 Nisan, saat 13.00’te Ulus Atatürk Heykeli önünde eylem yapacak.

Ankara’da son iki haftada 56 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesi, hayvanseverleri harekete geçirdi. Hayvan katliamlarına tepkili vatandaşlar, konuya dikkat çekmek için eylem yapmayı planlarken; dernek ve meslek odaları da Hayvanları Koruma Kanunu’nun değiştirilmesi ve bu sorunun çözümü için Ankara’da bir zirve çağrısında bulundu. Sokak hayvanları konusunda yaşanan sorunların çözümü için bakanlıkların, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (AVHO) Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, şunları söyledi:

ACİL ÇÖZÜLMESİ GEREKEN PROBLEM

“Yerel seçimler tamamlandı. Şu an göreve seçilen çoğu belediye başkanından, adaylık sürecinde sokak hayvanları konusunda çeşitli vaatler duyduk. Şimdi bu vaatleri yerine getirme vaktidir. Ortada acilen çözülmesi gereken problemler var. Ankara, ülkenin başkenti. Bu nedenle sokak hayvanları sorununu çözmesi gereken ilk şehir Ankara olmalı. Paydaşların toplanıp, sorunları açıkça konuşabilecekleri 1’inci Sokak Hayvanları Zirvesi’ni gerçekleştirelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belirlenecek hayvansever derneklerinin ortak katılımları ile bu zirveyi gerçekleştirelim. Herkes düşüncesini ifade etsin. Sokak hayvanları meselesine ilişkin sorunları, çözüm önerilerini sunalım. Belirlenecek yol haritası, kurumlara mihmandarlık etsin. Kurumlar arasındaki ayrılıkları bitirelim, örnek bir çözüm planı hazırlayalım.”

KANUN DEĞİŞSİN ‘KABAHAT’ DEĞİL ‘SUÇ’ SAYILSIN

Sokak hayvanlarına şiddet uygulayanlara, mevcut kanun sebebiyle Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldığı için cezai yaptırımın caydırıcı olmadığına dikkat çeken Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan ise şöyle konuştu:

“5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvanlar can değil, mal olarak muamele görüyor. Yani bir hayvana tecavüz, işkence etmek, öldürmek Ceza Kanunu değil Kabahatler Kanunu kapsamında. Yani yasak yerde sigara içmek gibi. Bu sicilinize işlenmiyor. Öncelikle hayvanlara karşı işlenen suçların, Ceza Kanunu kapsamına alınmasını istiyoruz. Bu tür şiddet eylemlerinin, ‘kabahat’ değil ‘suç’ sayılmasını istiyoruz. Ceza alt sınırının da 2 yıldan başlamasını istiyoruz ki para cezasına dönüştürülemesin. Ayrıca ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ adının da ‘Hayvan Hakları Kanunu’ olarak değiştirilmesini istiyoruz.”

ETKİN KISIRLAŞTIRMA VE SATIŞ YASAĞI

HAYTAP Ankara Temsilcisi Sayılgan, sorunlar ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Sokak hayvanı popülasyonunun artmasının sebebi belediyelerin, kanunda kendilerine verilen kısırlaştırma, aşılama ve aldığı yere bırakma görevlerini yerine getirmemesi. Kısırlaştırmanın yanı sıra petshop satışları ile yurt dışından kaçak ya da yasal olarak hayvan ithal edilmesi de konuları da var. Bizim kanun değişikliği konusundaki başvurumuzda bu konular öncelikli. Ulusal çapda, eş zamanlı olarak tüm belediyeler, etkin bir kısırlaştırma yapacak. Petssoplarda hayvan satışı yasaklanacak. Toplum, bakımevlerinden ve sokaktan hayvan sahiplenmeye teşvik edilecek. İthalat, popülasyon kontrol altına alınana kadar durdurulacak.”

ÜLKE ÇAPINDA ÇİPLEME SİSTEMİ

Bir de ülke çapında çipleme sistemi istiyoruz. Böylece devletin elinde hangi hayvanın kimin üzerine kayıtlı olduğu görülecek. Hayvanı terk eden kişiye ciddi para cezaları ve bir daha hayvan sahiplenmeme cezası verilecek. Sadece sahiplendirilen değil, bakımevlerindeki ve sokakta yaşayanlara da uygulanmalı ki her hayvanın sağlık geçmişi de takip edilebilsin. Bu, toplum sağlığı için de önemli.”

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sokak hayvanları için zirve önerisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Nisan 2019 tarihinde saat 16 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sokak hayvanları için zirve önerisi haberi güncellenecektir.

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