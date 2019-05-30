Kısırlaştırma sayısı yetersiz kalıyor

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu’nda bir sunum ve sokak hayvanlarının kısırlaştırılması konusunda kendilerini engelleyen esas kısmın ‘hayvanın yakalanması’ olduğunu belirten Baysa, “Bizim kullanmış olduğumuz, bakanlığın (Tarım ve Orman Bakanlığı) bize izin verdiği ilaç, hayvanların yakalanmasına müsait değil. Hayvanı uyuşturmuyor” dedi. Baysa, önceki gün toplanan TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu’nda, özetle şunları söyledi:

ISIRILMA VE YARALANMA RİSKİ

“Özellikle en fazla infialin olduğu kısım, sokak hayvanlarının rehabilite edilmek için yakalanma esnasında karşılaştığımız durumlar. Mevcutta kullanmış olduğumuz ilacı silahla attığımız zaman, etki süresi beş dakikaya kadar uzayabiliyor. Bu beş dakikalık süreçte hayvan bir ila beş kilometre gibi uzaklığa gidebiliyor. Yakaladığınızda ise ısırılma ve yaralanma olayları ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

İLAÇLAR HAYVANI UYUŞTURMUYOR

Bizim için en önemli nokta, hayvan sağlığını bozmayacak şekilde uygun ilaçlar kullanmak. Bazı kullanacağımız ilaçlar maalesef Türkiye’de ruhsatlandırılmış değil. Ruhsatlı ilaçlar da Türkiye’ye gelmiyor. Bu konuda özellikle bakanlıktan destek istiyoruz. Gün içerisinde beş-on hayvanı anca yakalayabiliyorsunuz. Bizim kullanmış olduğumuz, bakanlığın bize izin verdiği ilaç, hayvanların yakalanmasına müsait değil. Hayvanı uyuşturmuyor. Benim elime malzeme gelecek ki, hayvanı kısırlaştıracağım.”

YAKALAYACAK MALZEME YOK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 10, Çankaya Belediyesi’nde 5, Yenimahalle Belediyesi’nde ise 3 ekibin çalıştığını ifade eden Baysa, “Sonuç, akşama kadar gelmiş 10-15 tane hayvan. Normalde Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük çok rahat 50 hayvanı kısırlaştırır. Ama hayvanı yakalamak lazım. Hayvanı yakalayacak malzemenin olmadığı sürece bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok” dedi.

SEBZE-MEYVE MAMAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Barınaklardaki hayvanların beslenmeleri için önerilerde de bulunan Paşa Enver Baysa, “Hallerdeki sebze ve meyvelerin toplanarak bir işlemden geçirilip posaları mamaya dönüştürülebilir. Buna ilaveten mezbahalardaki atıklar da mama olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.

ANKARA SOKAKLARINDA 133 BİN 509 SOKAK HAYVANI

Paşa Enver Baysa, Ankara’daki sokak hayvanı sayısını da verdi: “Ankara’da dört yıl içinde 38 bin 959 köpek ile 11 bin 545 kedi kısırlaştırıldı. Buna karşın 52 bin 705 köpek ile 30 bin 300 kedi kısırlaştırılamadı. Ankara’da toplam 91 bin 664 köpek, 41 bin 845 kedi olmak üzere, 133 bin 509 sokak hayvanı bulunuyor.”