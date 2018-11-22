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Ankara Haberleri: Soğan dosyası bakanlıklarda

ANKARA HABERLERİ

Soğan dosyası bakanlıklarda

Doğahan GİRİTLİOĞLU
22.11.2018 - 09:14Son Güncelleme :

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın soğandaki fiyat artışının ardından başlattığı çalışmalar kapsamında, Ankara Vergi Dairesi ekipleri Polatlı’daki depolar ve soğan ticareti yapan işletmelerde denetimlerini dün de sürdürdü.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Denetimlerden elde edilen bilgilerin vergi incelemeleri için veri teşkil edeceği, hazırlanan dosyanın bugün ilgili bakanlıklarla paylaşılacağı öğrenildi. Bakanlıkların da fırsatçılara engel olacak yaptırımları bu dosya doğrultusunda hayata geçireceği bildirildi.

50 BİN TON STOK YAKALANMIŞTI

Ankara Vergi Dairesi görevlilerine Tarım ve Orman Bakanlığı ile Polatlı İlçe Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği 3 günlük denetimlerde soğanın kilogramının tüketiciye yüzde 200 kârla satıldığı tespit edilmişti. Depolarda 50 bin tonun üzerinde soğanın stoklandığı anlaşılmıştı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Soğan dosyası bakanlıklarda hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Kasım 2018 tarihinde saat 09 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Soğan dosyası bakanlıklarda haberi güncellenecektir.

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