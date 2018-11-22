Soğan dosyası bakanlıklarda

Denetimlerden elde edilen bilgilerin vergi incelemeleri için veri teşkil edeceği, hazırlanan dosyanın bugün ilgili bakanlıklarla paylaşılacağı öğrenildi. Bakanlıkların da fırsatçılara engel olacak yaptırımları bu dosya doğrultusunda hayata geçireceği bildirildi.
50 BİN TON STOK YAKALANMIŞTI
Ankara Vergi Dairesi görevlilerine Tarım ve Orman Bakanlığı ile Polatlı İlçe Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği 3 günlük denetimlerde soğanın kilogramının tüketiciye yüzde 200 kârla satıldığı tespit edilmişti. Depolarda 50 bin tonun üzerinde soğanın stoklandığı anlaşılmıştı.
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