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Ankara Haberleri: Şoför ablalar gaza bastı

ANKARA HABERLERİ

Şoför ablalar gaza bastı

Hürriyet Haber
19.11.2019 - 09:21 |Son Güncelleme :

EGO Genel Müdürlüğü, 10 kadın otobüs şoförü almak için sözlü ve uygulamalı sınav yaptı.

Hürriyet Haber

EGO’ya başvuran 10 Başkentli kadın sürücü adayı, önce sözlü sınava girdi, ardından EGO 5. Bölge alanında manevra ve sürüş teknikleri konusunda uygulamalı sınava tabi tutuldu. EGO Komisyon yetkilileri tarafından değerlendirilen sınavda başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle ilgili test sürüşlerinden geçeceğini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş özetle şunları söyledi: “Ankara’nın caddelerine bayan zarafetini taşıyarak, farklı yaklaşımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu sürecin EGO’ya ve de sınava katılan arkadaşlara hayırlı olmasını diliyorum. İlerde otobüs sayısını artırabilirsek şoför sayısını da artırmak istiyoruz.”

ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ

Şoför ablalar gaza bastı

Sınava katılan sürücü adayı Defne Durusu, “İlk kez otobüs şoförü olarak başvurdum. Otobüs şoförlüğüne ilgim büyük. Bu konuyla ilgili dersler aldım. Ailemin bu iş başvurusundan haberi yok. Eğer işe alınırsam aileme sürpriz olacak” derken Fadime Özaslan da “Bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Büyük araç sürmeye çok meraklıyım” dedi.

Şoför ablalar gaza bastı

Adaylardan Burcu Güvercin ise “Kadınların her işin üstesinden gelebileceğine inanıyorum” diye konuştu.

Şoför ablalar gaza bastı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şoför ablalar gaza bastı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Kasım 2019 tarihinde saat 09 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şoför ablalar gaza bastı haberi güncellenecektir.

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