Şoför ablalar gaza bastı

EGO’ya başvuran 10 Başkentli kadın sürücü adayı, önce sözlü sınava girdi, ardından EGO 5. Bölge alanında manevra ve sürüş teknikleri konusunda uygulamalı sınava tabi tutuldu. EGO Komisyon yetkilileri tarafından değerlendirilen sınavda başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle ilgili test sürüşlerinden geçeceğini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş özetle şunları söyledi: “Ankara’nın caddelerine bayan zarafetini taşıyarak, farklı yaklaşımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu sürecin EGO’ya ve de sınava katılan arkadaşlara hayırlı olmasını diliyorum. İlerde otobüs sayısını artırabilirsek şoför sayısını da artırmak istiyoruz.”



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Sınava katılan sürücü adayı Defne Durusu, “İlk kez otobüs şoförü olarak başvurdum. Otobüs şoförlüğüne ilgim büyük. Bu konuyla ilgili dersler aldım. Ailemin bu iş başvurusundan haberi yok. Eğer işe alınırsam aileme sürpriz olacak” derken Fadime Özaslan da “Bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Büyük araç sürmeye çok meraklıyım” dedi.







Adaylardan Burcu Güvercin ise “Kadınların her işin üstesinden gelebileceğine inanıyorum” diye konuştu.







