Sızıntının kaynağı teknik ömrü biten cihazlar

Başkent’te iki gün arayla meydana gelen doğal gaz sızıntıları sonucu 1 kişinin yaşamını yitirmesi ve 5 kişinin zehirlenmesinin ardından gözler yeniden evlerdeki doğal gaz tesisatlarına çevrildi. Başkentgaz İç Tesisat Müdürü Burak Taşkıner, Ankara’da yaşanan doğal gaz sızıntılarının en çok ömrünü tamamlamış tesisatlardan kaynaklandığına dikkat çekerek, “Sızıntıları önlemek için teknik ömrü biten cihazlar kullanılmamalı ve bakımlar aksatılmamalı” dedi. Taşkınar uyarılarını şöyle sıraladı:

*YILDA EN AZ BİR KEZ BAKIM YAPTIRIN

Zehirlenmelerin sebebi doğal gaz değil, doğal gaz yanması sonucu oluşan atık gaz içerisindeki karbonmonoksit gazı. Menfez yokluğu veya kapalı olmasından dolayı ortamdaki oksijen yetersizliği karbonmonoksit gazı oluşmasına neden olur. Bacanın çeşitli sebeplerle tıkalı veya tahrip olması nedeniyle de cihaz, atık gazın yeterli çekişini sağlayamaz. Buna engel olmak için en az yılda bir kez ısınma sezonu öncesi bacaların bakım ve temizliğinin yapılması gerekmektedir.

*SERTİFİKALI FİRMALARI TERCİH EDİN

Mevzuat ve standartlarda belirlenen koşullara uygun şekilde doğal gaz tesisatının yapılması gerekiyor. Belirlenen koşullara uygun çalışmalar yapan sertifikalı firmaları performanslarına göre değerlendirip performans sonuçlarını web sitemizde yayınlıyoruz. Abonelerimize yapım bakım onarım işlemlerini sertifikalı firmalara yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca bütün cihazların yıllık olarak bakımlarının yetkili üretici servislerine yaptırılması gerekiyor.

*KARBONMONOKSİT UYARI CİHAZI BULUNDURUN

Bacalı cihazlar ortam havasını kullandığı için menfezler ve havalandırma çok önemlidir. Bu nedenle kapalı tutulmaması gerekir. Bacalı cihazlarda bulunan atık gaz sensörlerinin çalışır durumda olması gerekmektedir. Bacalı cihazların baca bağlantılarının rijit çelik olması ve astar çelik baca yaptırılması gerekmektedir. Teknik ömrü tükenen bacalı cihazların ortam havasını kullanmayan hermetik cihazlar ile değiştirilmesini öneriyorum. Bacalı kombilerin olduğu mekânlarda karbonmonoksit uyarı cihazları bulundurulması gerekiyor.

*YETKİSİZ KİŞİLERE CİHAZ İLAVESİ YAPTIRMAYIN

“Yıllar önce doğal gaz kullanmaya başlayan abone sayımız oldukça fazla. Tesisat yıllar önce yapılmış, kullanılan cihazlar eski ve tüketim ömrünü tamamlamış olabiliyor. Teknik ömrü biten cihazların kullanılmaya devam edilmemesi gerekiyor. Başkentgaz’ın bilgisi dışında iç tesisata, cihaz ve bacalara dışarıdan müdahale etmek tehlike yaratıyor. Yetkili olmayan kişiler tarafından uygunsuz yerlere uygunsuz şekilde cihaz ilavesi yapılıyor. Bundan kesinlikle kaçının.

2 GÜNDE 1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ ZEHİRLENDİ



Önceki gün Keçiören’in Ayvalı Mahallesi’nde yakınlarının haber alamadığı Sare K. ve eşi Etem K., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından oturdukları dairede baygın halde bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sare K.’nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, baygın olduğu anlaşılan eşi Etem K., yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılacak otopsi sonucu ölüm nedeni belirlenecek olan Sare K.’nin doğal gaz sonucu öldüğünden şüpheleniliyor. Yine Keçiören’de önceki gün yaşanan bir olayda doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Saat 23.00 sıralarında Esertepe Mahallesi 247. Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın 2. katındaki dairedeki gaz sızıntısından etkilenen Özden Çapkın, kızı Selver ve oğlu Mahsuni Çapkın ile kuzenleri Hazal Yılan zehirlendi.