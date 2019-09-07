Haymana Grannos Otel’deki etkinlikte konuşan Köse, “Gençler, siz 2023, 2053 ve 2071 hayalimizi emanet ettiğimiz geleceğimizsiniz. Sizler, bu milletin ve Türkiye’nin geleceğisiniz, umudusunuz. Ecdadın mirasının sadece büyüklüğünün değil, getirdiği sorumluluğun da idrakinde bir gençlik olarak sizler bizim iftihar kaynağımız olmalısınız. Güzel Mamak’ımıza katabileceğiniz, biz yöneticilere ufuk açabileceğiniz size de tecrübe olacak çalışmalarınıza ihtiyacımız var. İnşallah Mamak’a vizyon katma ve sorunları çözme adına siz gençlerden çok ümitliyiz” dedi.