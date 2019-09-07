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Ankara Haberleri: Siz gençlerden çok ümitliyiz

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Siz gençlerden çok ümitliyiz

Hürriyet Haber
07.09.2019 - 15:55Son Güncelleme :

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Gençlik Spor ve Kültür Derneği tarafından AB Projesi kapsamında düzenlenen Gençlik Eğitim Kampı’nın kapanış programına konuk oldu.

Hürriyet Haber

Haymana Grannos Otel’deki etkinlikte konuşan Köse, “Gençler, siz 2023, 2053 ve 2071 hayalimizi emanet ettiğimiz geleceğimizsiniz. Sizler, bu milletin ve Türkiye’nin geleceğisiniz, umudusunuz. Ecdadın mirasının sadece büyüklüğünün değil, getirdiği sorumluluğun da idrakinde bir gençlik olarak sizler bizim iftihar kaynağımız olmalısınız. Güzel Mamak’ımıza katabileceğiniz, biz yöneticilere ufuk açabileceğiniz size de tecrübe olacak çalışmalarınıza ihtiyacımız var. İnşallah Mamak’a vizyon katma ve sorunları çözme adına siz gençlerden çok ümitliyiz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Siz gençlerden çok ümitliyiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Eylül 2019 tarihinde saat 15 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Siz gençlerden çok ümitliyiz haberi güncellenecektir.

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