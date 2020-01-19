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Ankara Haberleri: Sivrihisarlı kadınlar üretecek Ankara’da satılacak

ANKARA HABERLERİ

Sivrihisarlı kadınlar üretecek Ankara’da satılacak

Murat YILMAZ
19.01.2020 - 10:10 |Son Güncelleme :

Sivrihisar Belediyesi’nin 3 yıl önce açtığı el sanatları atölyelerinde kadınlar, yeni hobiler edinerek ortaya el emeği göz nuru ürünler çıkarıyor.

Murat YILMAZ

Sivrihisar’a özgü kilimin yanı sıra filografi, doll art bebek, cam sanatları, ebru sanatı, rölyef, seramik, dikiş ve kuyum atölyelerinde çalışmalar yapan kadınlar, ürettikleri ürünleri kendileri için ilçe merkezinde açılan satış merkezinde satarak gelir de elde ediyor. Kadınların şimdiki hedefi ise Eskişehir kent merkezi ve Ankara’ya açılmak. Belediye binasının altını bu atölyelere tahsis ettiklerini anlatan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, üretilen ürünlerin yaygınlaşması için Ankara’daki ve Eskişehir’deki alışveriş merkezleriyle görüşüp stant açmayı planladıklarını anlattı. Başkan Yüzügüllü şunları söyledi:

Sivrihisarlı kadınlar üretecek Ankara’da satılacak

DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞACAK

“İlçemizde kadınları evlerinden çıkarttık, yeni bir sosyal hayata dahil ettik. Kadınlarıyla yaşayan bir belediye olduk. Belediye ile iç içe olsun, ilçesini benimsesin diye belediye binamızın altını bu işe tahsis ettik. El sanatları atölyelerinde yüzlerce kadın eğitim alıyor. Ayrıca fuar ve festival gibi etkinliklere de katılıyorlar. Kadını ekonomik yaşantıya bilfiil katıyor. İnternet üzerinden satış yapanlar da var. Şimdi üretilen ürünlerin pazarlaması için girişimlerimiz olacak.”

Sivrihisarlı kadınlar üretecek Ankara’da satılacak
Başkan Hamid Yüzügüllü kadınlara yönelik atölye çalışmalarını muhabirimiz Murat Yılmaz’a anlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sivrihisarlı kadınlar üretecek Ankara’da satılacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ocak 2020 tarihinde saat 10 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sivrihisarlı kadınlar üretecek Ankara’da satılacak haberi güncellenecektir.

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