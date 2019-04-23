Sitteisevir kapıyı çevir

Öküz soğuğu, namıdiğer sitteisevir, 20 Nisan’da Ankara’ya buz gibi düştü.
@polat_safi, “Ankara’da sitte-i sevir ya da boğanın 6 günü soğukları başladı. Meteoroloji ne der bilmem ama 26 Nisan’a kadar havaya güven olmaz. Sitte-i sevür, kapıyı çevür!” uyarısında bulunurken, ilikleri yeni ısınmaya başlayan, çiçeğe duran Ankaralıları don vurdu.
“Ahalinin; ‘Mayıs geldi sayılır, bu ne soğuk? Nisan’ın 20’sinde kar yağıyor arkadaş, görülmüş şey midir? Ne giyineceğimizi de bilemedik’ şikâyetlerini, serzenişlerini çokça işitir olduk” tespitinde bulunan @alibeyoner, “Kazın ayağı öyle değil” dedi ve şunları söyledi:
“Eski takvim (ekseri rumi takvim) hesaplarına göre; miladi takvim’de 18 Nisan’a denk gelen, ‘Korkma zemherinin kışından, kork aprilin beşinden, yolcuyu yolda eğler, öküzü ayırır eşinden’ diye maniler düzülen, meşhur ‘April’in beşi’ soğukları var, bir.
20 Nisan’da başlayıp altı gün güren, ‘Sitte-i sevir, kütüğü devir. Sitte-i sevür, kapıyı çevür’ şeklinde vecizeler söylenen ‘Sitteisevir’ soğukları var, iki. Demem o ki; tedbirli davranmada; kabanları, gömleğin üstündeki kazakları, çantalardaki şemsiyeleri çıkarmamakta fayda var.”
GÖÇ YORGUNLARINA DESTEK
Kentte hava durumu böyleyken, kuşların kahramanı @birddetective, Instagram hesabından acil durumlarda kuşlar için ilk yardım önerilerinde bulundu. Kar yağışı ve donma noktasındaki sıcaklığın böcekleri ortadan kaldırdığını, sadece böcek ve sinekle beslenen ebabil, ötleğen, sinekkapan, çıvgın gibi türlerin tehlike altında olduğunu belirten Emin Yoğurtcuoğlu, her gün 50’ye yakın güçsüz düşmüş kuş fotoğrafının kendisine ulaştığını söyledi. “Bu soğuk hava dalgasını atlatana kadar kuşlara yardımcı olabilirsiniz” diyen @birddetective, Yaban Hayat Veterineri ve Kuş Gözlemcisi Gökçe Coşkun’un hazırladığı bilgilendirici yazıyı da Instagram hesabından paylaştı. Bu bahar en çok ebabillerin, kırlangıçların ve sinekkuşlarının güçsüz ve yaralı olarak karşılarına çıktığını ifade eden Yoğurtcuoğlu, “Yarası yoksa, büyük ihtimal göç yorgunu güçsüz düşmüştür. Bu şekilde bulduğunuz kuşları çok hızlı şekilde tekrar doğaya kazandırabilirsiniz. Eğer çok bitkinse, kafasını kaldıramıyor ise unutmayın, veteriner hekime göstermeniz daha uygun olacaktır” dedi.
Kuşların nasıl tutulacağı, nelerle ve nasıl besleneceği, ilk anda neler yapılması gerektiği, durumu düzelen kuşun doğaya nasıl salınacağı, nelerin kesinlikle yapılmaması gerektiği @birddetective’in paylaşımlarında detaylı olarak yer alıyor.
YAZIN YAĞAR KAR BAŞIMA
Instagram hikâyelerini, Twitter zaman akışını ve Facebook haber kaynağını beyaz örtüyle kaplayan soğuk hava dalgasına sosyal medya ahalisinin yorumuysa şöyle oldu:
@serenciyas Kar yağıyor ama erik de çıkmış. Bu dengesizlik ruhlara da sirayet ediyor, bir gün baharız bir gün kış.
@mscgln Yazın yağar kar başıma... Lan #ankara
@KKuruhalilo Şu an Ankara, hüznünden vazgeçemeyen biri gibi. Bahar gelmiştir ama o kar yağsın ister.
@meryode Bitmek bilmeyen kar storylerimiz son hızıyla devam ediyor. #Ankara
@omerfurkanarioz Ankara’da yaşıyorsanız, hiçbir doğa olayına şaşırmamayı öğrenmelisiniz. Nisan’ın sonundayız ve kar yağıyor, evet.
@DumanSertap Dışarı çıktık ev arkadaşım polenlere bak nasıl uçuşuyorlar dedi. Uçuşan polen değil kar taneleriydi. Teşekkürler Ankara.
@Macelodon 23 Nisan 1985’te de kar yağmıştı Ankara’ya. Siyah önlüklerimizle üşümüştük okul bahçesinde.
@MiracKislioglu 20 Nisan’dayız ama Ankara’da kar yağıyor. Ben artık mont giymek değil mont olmak istiyorum.
Ankaralı’nın hâl-i pürmelali böyleyken, her saati bir devir olan sitteisevirde kapıyı mı çevirirsiniz kütüğü mü devirirsiniz size kalmış, fakat zor durumdaki hayvanları lütfen unutmayın.
LÖSEV’İN YÜZDE 92 BAŞARISININ SIRRI
LÖSEV’in Kurucu Başkanı, lösemili çocukların ‘Şirin Baba’sı Dr. Üstün Ezer, LÖSEV Köyü’nden enstantaneleri Twitter hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak köyün tavuklarının bir fotoğrafını paylaşan @ustunezer, fotoğrafa şu notu düştü:
“Lösemili çocuklarımız için LÖSEV ailesinde herkes çok çalışıyor. LÖSEV Köyü sakinleri en güzel, doğal ve lezzetli yumurtaları onlar için birlikte yumurtladılar ve sevgi ile sundular. Bu yumurtalar ile beslenen yavrularımız iyileşecek, Türkiye‘nin yüzü gülecek.”
Bir başka paylaşımında, LÖSEV’in tedavideki yüksek başarı oranının sırrını açıklayan Üstün Ezer, “Lösemi tedavisindeki yüzde 92 başarımızın küçük bir sırrını daha açıklıyoruz. Tedavi gören çocuklarımız, LÖSEV Köyü’nde dolaşan ve GDO’suz yemlerle beslenen tavukların doğal yumurtaları ile besleniyorlar. Hedefimiz yüzde 100 başarıdır” dedi.
Sitteisevir kapıyı çevir
Öküz soğuğu, namıdiğer sitteisevir, 20 Nisan’da Ankara’ya buz gibi düştü.
@polat_safi, “Ankara’da sitte-i sevir ya da boğanın 6 günü soğukları başladı. Meteoroloji ne der bilmem ama 26 Nisan’a kadar havaya güven olmaz. Sitte-i sevür, kapıyı çevür!” uyarısında bulunurken, ilikleri yeni ısınmaya başlayan, çiçeğe duran Ankaralıları don vurdu.
“Ahalinin; ‘Mayıs geldi sayılır, bu ne soğuk? Nisan’ın 20’sinde kar yağıyor arkadaş, görülmüş şey midir? Ne giyineceğimizi de bilemedik’ şikâyetlerini, serzenişlerini çokça işitir olduk” tespitinde bulunan @alibeyoner, “Kazın ayağı öyle değil” dedi ve şunları söyledi:
“Eski takvim (ekseri rumi takvim) hesaplarına göre; miladi takvim’de 18 Nisan’a denk gelen, ‘Korkma zemherinin kışından, kork aprilin beşinden, yolcuyu yolda eğler, öküzü ayırır eşinden’ diye maniler düzülen, meşhur ‘April’in beşi’ soğukları var, bir.
20 Nisan’da başlayıp altı gün güren, ‘Sitte-i sevir, kütüğü devir. Sitte-i sevür, kapıyı çevür’ şeklinde vecizeler söylenen ‘Sitteisevir’ soğukları var, iki. Demem o ki; tedbirli davranmada; kabanları, gömleğin üstündeki kazakları, çantalardaki şemsiyeleri çıkarmamakta fayda var.”
GÖÇ YORGUNLARINA DESTEK
Kentte hava durumu böyleyken, kuşların kahramanı @birddetective, Instagram hesabından acil durumlarda kuşlar için ilk yardım önerilerinde bulundu. Kar yağışı ve donma noktasındaki sıcaklığın böcekleri ortadan kaldırdığını, sadece böcek ve sinekle beslenen ebabil, ötleğen, sinekkapan, çıvgın gibi türlerin tehlike altında olduğunu belirten Emin Yoğurtcuoğlu, her gün 50’ye yakın güçsüz düşmüş kuş fotoğrafının kendisine ulaştığını söyledi. “Bu soğuk hava dalgasını atlatana kadar kuşlara yardımcı olabilirsiniz” diyen @birddetective, Yaban Hayat Veterineri ve Kuş Gözlemcisi Gökçe Coşkun’un hazırladığı bilgilendirici yazıyı da Instagram hesabından paylaştı. Bu bahar en çok ebabillerin, kırlangıçların ve sinekkuşlarının güçsüz ve yaralı olarak karşılarına çıktığını ifade eden Yoğurtcuoğlu, “Yarası yoksa, büyük ihtimal göç yorgunu güçsüz düşmüştür. Bu şekilde bulduğunuz kuşları çok hızlı şekilde tekrar doğaya kazandırabilirsiniz. Eğer çok bitkinse, kafasını kaldıramıyor ise unutmayın, veteriner hekime göstermeniz daha uygun olacaktır” dedi.
Kuşların nasıl tutulacağı, nelerle ve nasıl besleneceği, ilk anda neler yapılması gerektiği, durumu düzelen kuşun doğaya nasıl salınacağı, nelerin kesinlikle yapılmaması gerektiği @birddetective’in paylaşımlarında detaylı olarak yer alıyor.
YAZIN YAĞAR KAR BAŞIMA
Instagram hikâyelerini, Twitter zaman akışını ve Facebook haber kaynağını beyaz örtüyle kaplayan soğuk hava dalgasına sosyal medya ahalisinin yorumuysa şöyle oldu:
@serenciyas Kar yağıyor ama erik de çıkmış. Bu dengesizlik ruhlara da sirayet ediyor, bir gün baharız bir gün kış.
@mscgln Yazın yağar kar başıma... Lan #ankara
@KKuruhalilo Şu an Ankara, hüznünden vazgeçemeyen biri gibi. Bahar gelmiştir ama o kar yağsın ister.
@meryode Bitmek bilmeyen kar storylerimiz son hızıyla devam ediyor. #Ankara
@omerfurkanarioz Ankara’da yaşıyorsanız, hiçbir doğa olayına şaşırmamayı öğrenmelisiniz. Nisan’ın sonundayız ve kar yağıyor, evet.
@DumanSertap Dışarı çıktık ev arkadaşım polenlere bak nasıl uçuşuyorlar dedi. Uçuşan polen değil kar taneleriydi. Teşekkürler Ankara.
@Macelodon 23 Nisan 1985’te de kar yağmıştı Ankara’ya. Siyah önlüklerimizle üşümüştük okul bahçesinde.
@MiracKislioglu 20 Nisan’dayız ama Ankara’da kar yağıyor. Ben artık mont giymek değil mont olmak istiyorum.
Ankaralı’nın hâl-i pürmelali böyleyken, her saati bir devir olan sitteisevirde kapıyı mı çevirirsiniz kütüğü mü devirirsiniz size kalmış, fakat zor durumdaki hayvanları lütfen unutmayın.
LÖSEV’İN YÜZDE 92 BAŞARISININ SIRRI
LÖSEV’in Kurucu Başkanı, lösemili çocukların ‘Şirin Baba’sı Dr. Üstün Ezer, LÖSEV Köyü’nden enstantaneleri Twitter hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak köyün tavuklarının bir fotoğrafını paylaşan @ustunezer, fotoğrafa şu notu düştü:
“Lösemili çocuklarımız için LÖSEV ailesinde herkes çok çalışıyor. LÖSEV Köyü sakinleri en güzel, doğal ve lezzetli yumurtaları onlar için birlikte yumurtladılar ve sevgi ile sundular. Bu yumurtalar ile beslenen yavrularımız iyileşecek, Türkiye‘nin yüzü gülecek.”
Bir başka paylaşımında, LÖSEV’in tedavideki yüksek başarı oranının sırrını açıklayan Üstün Ezer, “Lösemi tedavisindeki yüzde 92 başarımızın küçük bir sırrını daha açıklıyoruz. Tedavi gören çocuklarımız, LÖSEV Köyü’nde dolaşan ve GDO’suz yemlerle beslenen tavukların doğal yumurtaları ile besleniyorlar. Hedefimiz yüzde 100 başarıdır” dedi.