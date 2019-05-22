Siteler’i canlandırmak için komite kurulacak

Siteler’i yeniden aktif hale getirmek için çalışma yürüten Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Sanayi Odası’na (ASO) çözüm önerisi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler’den geldi. İşler’in önerisi üzerine Siteler için çalışma yapmak üzere ATO ve ASO’nun birlikte bir komite kurmasına karar verildi. Konuyla ilgili ATO ve ASO Mobilya komitelerinin müşterek toplantısı ASO’da yapıldı.

MAMAK MUHAREBE OKULU ARAZİSİ ÖNERİSİ

Siteler’in çağın gerektirdiği değişim dönüşümü yaşayamadığı için Ankara’nın bu alanda kan kaybettiğini söyleyen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Sitelerdeki işletmelerin taşınması için başka yerler yapıldığını ancak kimsenin gitmediğine de dikkat çekti. Özdebir, “Çünkü pazar burada. Çözümü bu bölgede aramak lazım. Bildiğim kadarıyla Mamak Muhabere Okulu boşaltılıyor. Okulla Siteler’in arasında boş bir alan da var. Bu bölgenin bir kısmı verilirse ve yeni Siteler’i hemen bitişiğinde kurarsak Ankara’ya iyi bir hizmet yapmış oluruz. Eski alanda da yapılacak yapıların içinde teşhir salonları da olabilir” diye konuştu. Özdebir, yapımı devam eden Elmadağ Mobilya İhtisas OSB tamamlandığında büyümek isteyen bazı şirketlerin de orayı değerlendirebileceğini belirtti.

BU HALİYLE BIRAKILIRSA CAN ÇEKİŞİR

ATO Başkanı Gürsel Baran da Siteler’in mobilya üretiminde ve ticaretinde Türkiye’nin kalbi konumundayken, dünyanın birçok ülkesine mobilya ihraç ederken zamanla İstanbul, Bursa gibi illerin gerisinde kaldığını söyledi. Siteler’de çözüm ararken insan faktörünü göz önünde bulundurmak gerektiğine dikkat çeken Baran, dönemin Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiyaki’nin imza attığı Hamamönü projesini örnek gösterdi. Baran, “2 bin kişiyi bir araya getirip gönül birliği oluşturulursa yol alınabilir. Ya rızaları alıp bu işe girişmek lazım ya da Veysel Başkanın yaptığı gibi risk almak lazım. Bu haliyle bırakılırsa Siteler can çekişir” dedi. Baran, Özdebir’in Mamak Muharebe Okulu alanına ilişkin önerisinin de değerlendirilebileceğini belirttiği konuşmasında, uzlaşma sağlanması durumunda TOKİ ile birlikte de çalışılabileceğini ifade etti.

SİTELER YOK OLUP GİDECEK

Değişim dönüşümün yakalanamaması durumunda Siteler’in tamamen biteceğinin altını çizen İşler de, “Bu konuda ATO’ya ve ASO’ya büyük görev düşüyor. Komite olarak Siteler’i nasıl ihya edeceğimizi bütün alternatifleriyle düşünüp Sayın Cumhurbaşkanımıza da sunmamız lazım. 2 bin 722 yapının olduğu yerde kimse elini taşın altına koymuyor. Sadece elimizi değil gövdemizi taşın altına koymamız lazım. Aksine Siteler yok olup gidecek” dedi.