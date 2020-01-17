Sis perdesi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, buzlanma ve kırağı oluştu. Nem oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığı bölgelerde adeta kar gibi kırağı yağdı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Sabahın ilk saatlerine kadar buzlanma, don, yer yer sis ve pus etkili olurken, trafik ekipleri yollarda oluşan gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ise buzlanmaya karşı birçok bölgede tuzlama çalışması yaptı. Yoğun sis etkisi, dün öğle saatlerine kadar devam etti.

Dikkat!

Ankara’da bugün de havanın puslu olması bekleniyor. En düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık ise 5 derece.