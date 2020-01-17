Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Sis perdesi

Ankara Haberleri: Sis perdesi

ANKARA HABERLERİ

Sis perdesi

Hürriyet Haber
17.01.2020 - 14:03 |Son Güncelleme :

Ankara’da önceki gün gece yarısından itibaren başlayan ve dün sabah kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Hürriyet Haber

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, buzlanma ve kırağı oluştu. Nem oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığı bölgelerde adeta kar gibi kırağı yağdı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Sabahın ilk saatlerine kadar buzlanma, don, yer yer sis ve pus etkili olurken, trafik ekipleri yollarda oluşan gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ise buzlanmaya karşı birçok bölgede tuzlama çalışması yaptı. Yoğun sis etkisi, dün öğle saatlerine kadar devam etti.

Dikkat!

Ankara’da bugün de havanın puslu olması bekleniyor. En düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık ise 5 derece.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sis perdesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ocak 2020 tarihinde saat 14 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sis perdesi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kaçakçılara suçüstü

Kaçakçılara suçüstü

Ankara Adliyesi ‘Erol Abi’sini uğurladı

Ankara Adliyesi ‘Erol Abi’sini uğurladı

Huzur içinde yat Cemal

Huzur içinde yat Cemal

Adım başı kredi tuzağı

Adım başı kredi tuzağı

Dikimevi’nden Mamak’a 6 duraklı metro

Dikimevi’nden Mamak’a 6 duraklı metro

Can dostlara ilk yardım

Can dostlara ilk yardım

Tatil zili

Tatil zili

İmar rantı tartışıldı

İmar rantı tartışıldı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

18 Ocak 2020, Cumartesi
  • İmsak
    06:32
  • Güneş
    08:01
  • Öğle
    13:04
  • İkindi
    15:35
  • Akşam
    17:57
  • Yatsı
    19:20
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.