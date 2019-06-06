Şirindere Vadisi’nden 30 ton atık temizlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Karakusunlar Mahallesi’ne bağlı Şirindere mevkisinde yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek için harekete geçti. Hürriyet Ankara’nın da sıkça gündeme getirdiği bölgede çalışma başlatan ekipler, atık toplayıcıları ile bilinçsiz kişilerin yol kenarlarına ve boş arazilere bıraktığı 30 ton atığı temizledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen çalışmalara Çevik Kuvvet de destek verdi.

KİRLİLİĞİ ZABITAYA BİLDİRİN

Ankara’nın her köşesinde denetimlerin devam edeceğini belirten Zabıta yetkilileri, Başkentlilerden, insan ve çevre sağlığını tehdit eden her olumsuzluğu Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’na ya da ALO 153 Mavi Masa’ya bildirmelerini istedi.

UYDUDAN BİLE GÖRÜNÜYOR



Şirindere Vadisi’nde biriken çöp ve atık yığınları görüntü kirliliğinin yanı sıra sebep olduğu koku nedeniyle de çevre sakinlerinin tepkisini çekiyordu. Ankaralıların şikâyetlerinin başında gelen çevre kirliliğini defalarca gündeme getiren Hürriyet Ankara, Şirindere’de meydana gelen kent ayıbını ‘Uyduddan Görülen Kent Ayıbı’ başlığıyla verilen haberle geçtiğimiz eylül aydında gündeme getirmişti.