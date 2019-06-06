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Ankara Haberleri: Şirindere Vadisi’nden 30 ton atık temizlendi

ANKARA HABERLERİ

Şirindere Vadisi’nden 30 ton atık temizlendi

Hürriyet Haber
06.06.2019 - 16:22Son Güncelleme :

Şirindere’de yaşanan çevre kirliliğin önüne geçmek için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler çöplüğe dönen bölgeden 30 ton atık çıkardı.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Karakusunlar Mahallesi’ne bağlı Şirindere mevkisinde yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek için harekete geçti. Hürriyet Ankara’nın da sıkça gündeme getirdiği bölgede çalışma başlatan ekipler, atık toplayıcıları ile bilinçsiz kişilerin yol kenarlarına ve boş arazilere bıraktığı 30 ton atığı temizledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen çalışmalara Çevik Kuvvet de destek verdi.

KİRLİLİĞİ ZABITAYA BİLDİRİN

Ankara’nın her köşesinde denetimlerin devam edeceğini belirten Zabıta yetkilileri, Başkentlilerden, insan ve çevre sağlığını tehdit eden her olumsuzluğu Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’na ya da ALO 153 Mavi Masa’ya bildirmelerini istedi.

UYDUDAN BİLE  GÖRÜNÜYOR

Şirindere Vadisi’nde biriken çöp ve atık yığınları görüntü kirliliğinin yanı sıra sebep olduğu koku nedeniyle de çevre sakinlerinin tepkisini çekiyordu. Ankaralıların şikâyetlerinin başında gelen çevre kirliliğini defalarca gündeme getiren Hürriyet Ankara, Şirindere’de meydana gelen kent ayıbını ‘Uyduddan Görülen Kent Ayıbı’ başlığıyla verilen haberle geçtiğimiz eylül aydında gündeme getirmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şirindere Vadisi’nden 30 ton atık temizlendi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Haziran 2019 tarihinde saat 16 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şirindere Vadisi’nden 30 ton atık temizlendi haberi güncellenecektir.

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