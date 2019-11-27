Sincanlı dolmuşçular da validatör istemiyor

Sincan bölgesinde 174 dolmuşla toplu taşıma hizmeti verdiklerini belirten Yalçın, “Bizim otobüsler gibi üç kapımız yok, tek kapımız var validatör olursa uygulanamaz” dedi. Yalçın özetle şunları kaydetti:



FİZİKSEL OLARAK DA MÜMKÜN DEĞİL



“Dolmuşa zaten nakit ücretle yolculuk yapmak isteyenler biniyor. Bize göre dar gelirli vatandaşlarımızın özel arabası olan dolmuşlar bu haliyle kalmalı. Dolmuşlarda validatör kesinlikle kabul edilemez. Böyle bir uygulama dolmuşçuluk diye bir meslek bırakmaz yok eder. Dolmuşcu esnaflarımızın günlük kazancıyla, binlerce şoför, binlerce küçük işletme, benzin istasyonları, yıkamacı tamirci ve yedek parçacı da geçim sağlıyor. Bu uygulama dolayısıyla bunların da yok olmasına vesile olur. Otobüslerin, metronun ve Başkentray’ın bu sistemle zarar ettiği ve devamlı sübvanse edildiği açıklamaları yapılırken esnaflarımızın yok olması kaçınılmazdır. Bizim otobüsler gibi üç kapımız yok tek kapımız var, validatör olursa uygulanamaz. Fiziksel olarak da mümkün değil. Dolmuşlarda çalışan şoförler kazançtan yüzde alarak direksiyon başına geçiyor. Validatör olursa ücretlerini alamayacakları için çalıştıracak şoför de bulamayız. Validatörü kesinlikle istemiyoruz.”