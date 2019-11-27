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Ankara Haberleri: Sincanlı dolmuşçular da validatör istemiyor

ANKARA HABERLERİ

Sincanlı dolmuşçular da validatör istemiyor

Murat YILMAZ
27.11.2019 - 15:47 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın “Dolmuşlarda da validatör uygulamasına geçmek istiyoruz” açıklamasına Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacı Bekir Gani’nin ardından, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın da karşı çıktı.

Murat YILMAZ

Sincan bölgesinde 174 dolmuşla toplu taşıma hizmeti verdiklerini belirten Yalçın, “Bizim otobüsler gibi üç kapımız yok, tek kapımız var validatör olursa uygulanamaz” dedi. Yalçın özetle şunları kaydetti:

FİZİKSEL OLARAK DA MÜMKÜN DEĞİL

“Dolmuşa zaten nakit ücretle yolculuk yapmak isteyenler biniyor. Bize göre dar gelirli vatandaşlarımızın özel arabası olan dolmuşlar bu haliyle kalmalı. Dolmuşlarda validatör kesinlikle kabul edilemez. Böyle bir uygulama dolmuşçuluk diye bir meslek bırakmaz yok eder. Dolmuşcu esnaflarımızın günlük kazancıyla, binlerce şoför, binlerce küçük işletme, benzin istasyonları, yıkamacı tamirci ve yedek parçacı da geçim sağlıyor. Bu uygulama dolayısıyla bunların da yok olmasına vesile olur. Otobüslerin, metronun ve Başkentray’ın bu sistemle zarar ettiği ve devamlı sübvanse edildiği açıklamaları yapılırken esnaflarımızın yok olması kaçınılmazdır. Bizim otobüsler gibi üç kapımız yok tek kapımız var, validatör olursa uygulanamaz. Fiziksel olarak da mümkün değil. Dolmuşlarda çalışan şoförler kazançtan yüzde alarak direksiyon başına geçiyor. Validatör olursa ücretlerini alamayacakları için çalıştıracak şoför de bulamayız. Validatörü kesinlikle istemiyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sincanlı dolmuşçular da validatör istemiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Kasım 2019 tarihinde saat 15 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sincanlı dolmuşçular da validatör istemiyor haberi güncellenecektir.

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