Sincan-Batıkent bitti Sincan-Kızılay geldi

Hürriyet Ankara’nın 29 Mayıs’ta ‘Aktarma bitiyor’ manşetiyle duyurduğu Sincan-Batıkent arasındaki aktarmasız metro ulaşımı bugünden itibaren başladı. Daha önce 3 vagonlu olan Sincan metrosunun vagon sayısı haziran ayında 6’ya çıkmıştı. Bu hattı kullanan yolcular 12 Mayıs 2014 tarihinde başlayan ve 2014 sonunda bitirilmesi planlanan ‘sinyalizasyon sistemleri entegrasyon çalışması’ nedeniyle bugüne kadar Batıkent’te aktarma yapıyordu. Vatandaşların 4.5 yıldır aktarmanın kalkmasını beklediklerine dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Yolcuların aktarma olmadan daha rahat yolculuk yapmasını sağlamış olacağız” dedi. Dün makamında aktarmasız metro ve diğer metro hatlarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Tuna özetle şunları söyledi:

TRENLERİN PERİYODUNU DA AZALTACAĞIZ

“Sincan’dan Kızılay’a aktarmasız bir şekilde altılı setlerle metro seferlerimiz başlamış olacak. Yolcuların aktarma olmadan daha rahat yolculuk yapmasını sağlamış olacağız. Yeni vagonlar parti parti geliyor, imalatları devam ediyor. Vagon sayıları artınca trenlerin periyodunu da ihtiyaç olursa azaltacağız. Örneğin 10 dakikadaysa 8 dakika, 8 dakikadaysa 7 dakika gibi olacak. Bir iki dakikanın çok önemi yok gibi görünse de pik saatlerde önemli oluyor. Aktarmasız ulaşım 4.5 senedir vatandaşların beklediği bir uygulamaydı. Sabah işe giderken bir araca binip tekrar inip başka bir araca binme zaman kaybına neden oluyordu. Konfor açısından da sıkıntılıydı. Hiç yoktan iyiydi ama vatandaşımıza daha iyisini yapmamız gerekiyor.

VATANDAŞIN ÖNCELİĞİ ULAŞIM VE ALTYAPI

Keçiören metrosunun Kızılay’a devam etmesiyle ilgili inşaat çalışmaları devam ediyor. Gar-Siteler-Kuyubaşı yeni metro hattı ve Etlik Şehir Hastanesi’nden Forum Ankara’ya kadar olan metro hattı hükümet programına girdi. Proje ve inşaatlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ankaray’ın da Dikimevi’nden Mamak tarafına uzatılması var. Ankaray’ın Söğütözü’nden de Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne uzatılması hükümet programına dahil edildi. Ankara’da vatandaşın öncelikli olarak ihtiyacı ulaşım ve altyapı. Ankara’daki raylı sistemleri yaygınlaştırarak ulaşım noktasında ciddi bir rahatlama olacak. Karayolu ve bulvarlar da yapacağız ama esas toplu taşımada raylı sistemlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Esenboğa metrosunda da bir sıkıntı yok takip ediyoruz.