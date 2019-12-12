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Ankara Haberleri: Simülasyon aracı emniyet kemerinin önemini gösterdi

ANKARA HABERLERİ

Simülasyon aracı emniyet kemerinin önemini gösterdi

Hürriyet Haber
12.12.2019 - 17:33 |Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen temel trafik ve yaya güvenliği eğitimiyle belediye personeline hayati bilgiler verildi.

Hürriyet Haber

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her bir can bizim için çok değerlidir. İnsanlarımız trafik kuralları konusunda ne kadar bilinçli olursa ölümlü kazaların oranı da o denli azalacaktır” dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli olan eğitimci polis memuru Fikret Gündüz, Keçiören Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdiği seminerde, emniyet kemerinin önemi, güvenli sürüşün temel kuralları, trafikte çocuk güvenliği, temel trafik ve yaya yolcu güvenliği başta olmak üzere birçok konuyu ele aldı. Daha sonra Trafik Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı eğitimcileri Tansel Sivrikaya ile Ahmet Eflatun, Keçiören Belediyesi önüne konumlandırılan emniyet kemeri simülasyon aracı ile yana taklalı kazalarda emniyet kemerinin önemini anlattı. Emniyet kemeri takarak simülasyon aracıyla takla atmayı deneyimleme fırsatı bulan vatandaşlar ve belediye personeli, emniyet kemeri takmanın önemini gözlemledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Simülasyon aracı emniyet kemerinin önemini gösterdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Aralık 2019 tarihinde saat 17 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Simülasyon aracı emniyet kemerinin önemini gösterdi haberi güncellenecektir.

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