Simülasyon aracı emniyet kemerinin önemini gösterdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her bir can bizim için çok değerlidir. İnsanlarımız trafik kuralları konusunda ne kadar bilinçli olursa ölümlü kazaların oranı da o denli azalacaktır” dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli olan eğitimci polis memuru Fikret Gündüz, Keçiören Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdiği seminerde, emniyet kemerinin önemi, güvenli sürüşün temel kuralları, trafikte çocuk güvenliği, temel trafik ve yaya yolcu güvenliği başta olmak üzere birçok konuyu ele aldı. Daha sonra Trafik Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı eğitimcileri Tansel Sivrikaya ile Ahmet Eflatun, Keçiören Belediyesi önüne konumlandırılan emniyet kemeri simülasyon aracı ile yana taklalı kazalarda emniyet kemerinin önemini anlattı. Emniyet kemeri takarak simülasyon aracıyla takla atmayı deneyimleme fırsatı bulan vatandaşlar ve belediye personeli, emniyet kemeri takmanın önemini gözlemledi.