Silahlı kavgada beş kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan tartışma bir anda pompalı tüfeğin de kullanılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda L.Y., B.Y., M.G., K.Ö. ve M.Y. yaralandı. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olayın zanlılarının E.Ü. ve E.Ü. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralılardan L.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.