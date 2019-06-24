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Ankara Haberleri: Silahlı kavgada beş kişi yaralandı

ANKARA HABERLERİ

Silahlı kavgada beş kişi yaralandı

Gökşen EFE/İHA
24.06.2019 - 15:17Son Güncelleme :

Sincan’da bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Ahi Evran Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek sorunu olan iki grup, ASKİ yanında bulanan parkta bir araya geldi.

Gökşen EFE/İHA

İki grup arasında çıkan tartışma bir anda pompalı tüfeğin de kullanılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda L.Y., B.Y., M.G., K.Ö. ve M.Y. yaralandı. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olayın zanlılarının E.Ü. ve E.Ü. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralılardan L.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Silahlı kavgada beş kişi yaralandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Haziran 2019 tarihinde saat 15 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Silahlı kavgada beş kişi yaralandı haberi güncellenecektir.

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