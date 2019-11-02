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Ankara Haberleri: Sıkıntılar ciddi bunları aşacağız

ANKARA HABERLERİ

Sıkıntılar ciddi bunları aşacağız

Hürriyet Haber
02.11.2019 - 10:58 |Son Güncelleme :

MKE Ankaragücü Kulübünün yeni başkanı Fatih Mert, kulüpte ciddi sıkıntıların bulunduğunu, bunları aşmaları gerektiğini söyledi.

Hürriyet Haber

Kulübün olağanüstü genel kurulunda seçildikten sonra değerlendirmede bulunan Mert, “Adaylık sürecimiz hemen hemen 10 gün önce oluşmaya başladı. 2-3 gün önce de netlik kazandı. Ondan sonra aday olmaya karar verdik” dedi. Mert, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla kulübe bir yol haritası çizeceklerini belirterek, şöyle konuştu:“Ankaragücü’nde çok ciddi sıkıntılar var. Öncelikli hedefimiz bu takımı şu anda ayakta tutmak. Bu takımda çok acil ödenmesi gereken paralar var. FIFA’ya gitmiş olan dosyalar var. Elimizde bunlarla ilgili net bilgiler yok. Herhalde 1-2 gün sonra bilgilere ulaşabileceğiz. Söylenen rakamlar var. O rakamlar üzerinden bakılacak. Ekonomik olarak Ankaragücü çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bir yol haritası çizip ilk başta transfer yasağını kaldırabilecek bir planla bu takımı ligde tutup biraz üstlere atabilirsek ondan sonraki sene için de bakılacak. Ankaragücü’nün kaynağa ihtiyacı var. Haziran ayında da olağan genel kurulu var. Bu sene hak ettiği yerde Süper Lig’de devam ederse ki edecek inşallah. Olağan genel kurulla birlikte Ankaragücü’nde farklı bir durum olur diye düşünüyorum.”

NE ALDIĞIMIZI BİLMEMİZ LAZIM

Mert, genel kurulda yaşanan üzücü olayı tasvip etmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Konuşmacı rakamlar söyledi. Başkanın da sinirlenerek aşırı tepki verdi. Arkadaş rakamlarla ilgili not almış. Demek ki elinde bildiği bir şeyler var. Notları var ona göre konuşuyor. O rakamlarla ilgili ben bir şey söyleyemem. Yiğiner başkan rakamların doğruluk payı olduğunu düşünmedi ve çok aşırı bir tepki verdi. Ben bunları tasvip etmiyorum. Bunlar doğru işler değil. Bir insana bu kadar kişinin tepki vermesi de doğru değil. Şık olanı, (Sen doğru söylemiyorsun kardeşim. Bu işin doğrusu budur. Ben bunları sana söyledim. Sen bunlarla utan) demeliydi başkan. Kulüp evraklarının incelettirilmesi lazım. Bağımsız denetim şirketleri var. Derdimiz bir şey aramak, bir şey bulmak değil. Her şey de farklı bir niyet aramamak lazım. Ne aldığımızı bilmemiz, bunu raporlatmamız lazım.”

 MAÇ BİLETLERİNDE İNDİRİM

Ankaragücü’nün yeni yönetimi, pazartesi günü oynanacak Gaziantep Futbol maçının fiyatlarında indirime gitti.

Eryaman Stadıu’nda oynanacak maçının biletleri; kuzey ve güney tribün kale arkası 5 TL, Doğu tribün (Maraton) 10 TL, Batı tribün (Sağ ve sol kapalı 15 TL, VİP tribün 50 TL, misafir takım 5 TL olarak satışa sunuldu.Bu karşılaşma için eski fiyattan bilet alan taraftarların Passolig kart hesaplarına fark iade edileceği belirtildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sıkıntılar ciddi bunları aşacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Kasım 2019 tarihinde saat 10 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sıkıntılar ciddi bunları aşacağız haberi güncellenecektir.

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