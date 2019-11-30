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Ankara Haberleri: Sigortalı olmak istemiyorlar

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Sigortalı olmak istemiyorlar

Hürriyet Haber
30.11.2019 - 14:24 |Son Güncelleme :

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Siteler esnafına yabancı işçi çalıştırma koşulları ile alakalı bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenledi.

Hürriyet Haber

Toplantıda Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ve Altındağ Kızılay Toplum Merkezi yetkilileri esnafın sorularını yanıtladı ve yabancı işçilere nasıl çalışma izni çıkarılabileceği ve nasıl çıraklık okuluna kayıt ettirebilecekleri hakkında bilgiler verildi.Esnaf, “Yaptığımız iş ağır, Türk işçi bulamıyoruz. Suriyeli çalışanların ise genelinin devamlılığı yok. İş sözleşmesi yapmaya yanaşmıyorlar, ayrıca Kızılay kart ile aldıkları yardımlar sigortalı çalışan olduğunda kesildiği için sigortalı olmak da istemiyorlar. Bu konuda çözüm üretilmesini istiyoruz” diye konuştu. Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, “Siteler’de yaklaşık 50 bin Suriyeli mevcut, bu mevcuda bir şekilde istihdam sağlanması gerek” dedi. Yabancı çalıştırmanın belli zorlukları da yanında getirdiğini belirten Taklacı, “Biz esnafımıza yasal yollardan nasıl ilerleyebileceklerini aktardık. Esnafımız kötü niyetli değil, sadece iş ve işlemler hakkında bilgi sahibi değiller, bu sebeple denetimlerde uyarı ve süre verilmesi esnafımız adına çok değerli olacaktır” diye konuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sigortalı olmak istemiyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Kasım 2019 tarihinde saat 14 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sigortalı olmak istemiyorlar haberi güncellenecektir.

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