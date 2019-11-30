Sigortalı olmak istemiyorlar

Toplantıda Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ve Altındağ Kızılay Toplum Merkezi yetkilileri esnafın sorularını yanıtladı ve yabancı işçilere nasıl çalışma izni çıkarılabileceği ve nasıl çıraklık okuluna kayıt ettirebilecekleri hakkında bilgiler verildi.Esnaf, “Yaptığımız iş ağır, Türk işçi bulamıyoruz. Suriyeli çalışanların ise genelinin devamlılığı yok. İş sözleşmesi yapmaya yanaşmıyorlar, ayrıca Kızılay kart ile aldıkları yardımlar sigortalı çalışan olduğunda kesildiği için sigortalı olmak da istemiyorlar. Bu konuda çözüm üretilmesini istiyoruz” diye konuştu. Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, “Siteler’de yaklaşık 50 bin Suriyeli mevcut, bu mevcuda bir şekilde istihdam sağlanması gerek” dedi. Yabancı çalıştırmanın belli zorlukları da yanında getirdiğini belirten Taklacı, “Biz esnafımıza yasal yollardan nasıl ilerleyebileceklerini aktardık. Esnafımız kötü niyetli değil, sadece iş ve işlemler hakkında bilgi sahibi değiller, bu sebeple denetimlerde uyarı ve süre verilmesi esnafımız adına çok değerli olacaktır” diye konuştu.