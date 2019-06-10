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Ankara Haberleri: Sığınmacı çocukların hayali yardımsever bir dünya

ANKARA HABERLERİ

Sığınmacı çocukların hayali yardımsever bir dünya

Sedat CENİKLİ
10.06.2019 - 09:06Son Güncelleme :

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ailelerin çocukları, SGDD Ankara Çok Yönlü Destek Merkezi Çocuk Komisyonu’nda, fikirlerini konuşarak tartışmayı öğreniyor. Çoğunluğu Iraklı ve Suriyeli olan çocuklar, “Yardımsever bir dünya hayal ediyoruz” diyor.

Sedat CENİKLİ

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Ankara Çok Yönlü Destek Merkezi’nin kurduğu Çocuk Komisyonu, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ailelerin çocuklarına, hayallerini gerçekleştirme fırsatı veriyor. Sene başında kurulan komisyonda, çoğunluğu Iraklı ve Suriyeli olan 15 sığınmacı çocuk bulunuyor. Sığınmacı statüsü ile Ankara’da hayatlarını sürdüren ailelerin çocukları, haftanın bir günü Mamak’ta bulunan merkezde bir araya geliyor. SGDD üyelerinin gözetiminde toplanan çocuklar, yetişkinler gibi tartışarak kendileri ile ilgili hayata geçirilen projelere fikir sunuyor. Çocuklara, “Önerge nasıl yazılır, başkanlık seçimi nasıl yapılır ve komisyon kuralları nasıl oluşturulur” gibi konularda da eğitim veriliyor. Çocukların şimdiye kadar aldıkları kararlar arasında ‘çevre sorunları, oyun parkı yapılması, sokak hayvanlarının korunması, maddi durumu kötü olan arkadaşlarına yardım kampanyası düzenlenmesi’ gibi konular yer alıyor.

Sığınmacı çocukların hayali yardımsever bir dünya

KİMSENİN FAKİR OLMADIĞI BİR DÜNYA

Komisyon başkanlığı görevini yürüten 13 yaşındaki Iraklı Muhammed Al Aswad, şunları söyledi: “Bir fikri kavga ederek değil, tartışarak karara bağlamayı öğrendik. Azıcık param olsun herkese yardım edeceğim. Ben yardımsever bir dünya hayal ediyorum” ifadelerini kullandı. Komisyon üyelerinden 13 yaşındaki Muhammed Adil Eswed de, “Hiç kimsenin fakir olmadığı, herkesin istediği şeyleri alabildiği bir dünya istiyorum” dedi.

Sığınmacı çocukların hayali yardımsever bir dünya

KENDİMİ GELİŞMİŞ HİSSETTİRİYOR

Fikirlerini söylediğinde bazen reddedilme korkusu yaşadığını anlatan Iraklı Ali Jamo ise “Komisyonda fikirleri tartışmak çok heyecanlı oluyor. Herkese bir söz hakkı düşüyor. Fikirler oylamaya sunuluyor. Bana kendimi gelişmiş hissettiriyor” diye konuştu. Komisyon sayesinde Türkçe de öğrendiğini belirten 13 yaşındaki İbrahim Kahlel, “Komisyona ilk katıldığım günlerde; oylamanın ne olduğunu bilmediğim için kim el kaldırırsa ben de el kaldırıyordum. Umarım faydalı şeyler yaparız” ifadelerini kullandı.

Sığınmacı çocukların hayali yardımsever bir dünya

ÇOCUKLARA YENİ BİR PENCERE

Komisyon sayesinde çocukların, yaşadıkları topluma ve çevreye ilişkin gözlem yapma becerisini güçlendirdirmeyi amaçladıklarını söyleyen merkez çalışanı Özhan Toprak ise, şöyle konuştu: “Çocuklar karar alıyor, biz de aldıkları kararlardan dernek olarak uygulayabileceklerimizi gerçekleştiriyoruz. Komisyonunun önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve sosyal etkinliklerle çocuklara yeni bir pencere açmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar kütüphane kurallarının öğretilmesi ile müze ve tarihi alan gezileri düzenlenmesi için harekete geçtik.”

Sığınmacı çocukların hayali yardımsever bir dünya

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sığınmacı çocukların hayali yardımsever bir dünya hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Haziran 2019 tarihinde saat 09 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sığınmacı çocukların hayali yardımsever bir dünya haberi güncellenecektir.

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