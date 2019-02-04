Sıfır atık ziyareti

Selçuk ve Kurum, ‘Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol’ün imzalandığı okulda, törenin ardından, birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Çocuklara Sıfır Atık Projesi’ni soran Kurum, bu konudaki bilgilerinden dolayı öğrencileri tebrik ederek, derslerinde başarılar diledi. Birinci sınıf öğrencilerinin geri dönüşüm etkinliğini inceleyen iki bakan, geri dönüşümden elde edilen gübreyi çiçeklere verdi. Bakan Selçuk ve Kurum, daha sonra okul bahçesine kurulan Atık Getirme Merkezi’ndeki faaliyetleri inceledi. Bakanlara, öğrencilerin cam, plastik ve metal gibi atıkları geri dönüşüm cihazına attıktan sonra kartlarına bir miktar ücret yükleneceği ve öğrencilerin bu ücreti kantinde harcayabileceği bilgisi aktarıldı. Daha sonra Kurum ve Selçuk, kaynağında ayrı toplanan atıkları öğrencilerle kompost makinasına attı. Bakan Kurum, bu uygulamayı tüm okullarda yaygınlaştıracaklarını söyledi.