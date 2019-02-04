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Ankara Haberleri: Sıfır atık ziyareti

ANKARA HABERLERİ

Sıfır atık ziyareti

Hürriyet Haber
04.02.2019 - 14:33Son Güncelleme :

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘sıfır atık’ uygulamasına geçilen Yenimahalle’deki Mehmet Akif İnan İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Hürriyet Haber

Selçuk ve Kurum, ‘Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol’ün imzalandığı okulda, törenin ardından, birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Çocuklara Sıfır Atık Projesi’ni soran Kurum, bu konudaki bilgilerinden dolayı öğrencileri tebrik ederek, derslerinde başarılar diledi. Birinci sınıf öğrencilerinin geri dönüşüm etkinliğini inceleyen iki bakan, geri dönüşümden elde edilen gübreyi çiçeklere verdi. Bakan Selçuk ve Kurum, daha sonra okul bahçesine kurulan Atık Getirme Merkezi’ndeki faaliyetleri inceledi. Bakanlara, öğrencilerin cam, plastik ve metal gibi atıkları geri dönüşüm cihazına attıktan sonra kartlarına bir miktar ücret yükleneceği ve öğrencilerin bu ücreti kantinde harcayabileceği bilgisi aktarıldı. Daha sonra Kurum ve Selçuk, kaynağında ayrı toplanan atıkları öğrencilerle kompost makinasına attı. Bakan Kurum, bu uygulamayı tüm okullarda yaygınlaştıracaklarını söyledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sıfır atık ziyareti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Şubat 2019 tarihinde saat 14 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sıfır atık ziyareti haberi güncellenecektir.

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