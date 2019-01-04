Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Şiddetli rüzgâr çatıyı söktü

Ankara Haberleri: Şiddetli rüzgâr çatıyı söktü

ANKARA HABERLERİ

Şiddetli rüzgâr çatıyı söktü

İHA
04.01.2019 - 15:24Son Güncelleme :

Ankara'da dün öğlen saatlerinden sonra şiddetlenen rüzgâr, İstanbul Yolu üzerinde GERSAN Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin çatısını söktü.

İHA

Uçan çatı, bir başka firmanın önünde bulunan 4 aracın üzerine düştü. Bir kamyon ise uçan çatının tamamen altında kaldı. Olayda yaralanan olmazken, firma yetkilileri oluşan maddi hasarın karşılanacağını dile getirdi. İHA

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şiddetli rüzgâr çatıyı söktü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Ocak 2019 tarihinde saat 15 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şiddetli rüzgâr çatıyı söktü haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Üniversiteye bir yılda 200 bin siber saldırı

Üniversiteye bir yılda 200 bin siber saldırı

Soğuktan kaçtı dolmuşa sığındı

Soğuktan kaçtı dolmuşa sığındı

Kanserli çocuklara destek olurken iki kez kanseri yendi

Kanserli çocuklara destek olurken iki kez kanseri yendi

Stadın temelini 1-2 aya atacağız

Stadın temelini 1-2 aya atacağız

Beypazarı’nın rekortmeni

Beypazarı’nın rekortmeni

Güçlü gelecek kalıcı olacağız

Güçlü gelecek kalıcı olacağız

Özhaseki projelerini açıkladı

Özhaseki projelerini açıkladı

Tiryaki ve Yaşar bir arada

Tiryaki ve Yaşar bir arada

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.