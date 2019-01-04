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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şiddetli rüzgâr çatıyı söktü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Ocak 2019 tarihinde saat 15 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şiddetli rüzgâr çatıyı söktü haberi güncellenecektir.