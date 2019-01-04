Şiddetli rüzgâr çatıyı söktü

Uçan çatı, bir başka firmanın önünde bulunan 4 aracın üzerine düştü. Bir kamyon ise uçan çatının tamamen altında kaldı. Olayda yaralanan olmazken, firma yetkilileri oluşan maddi hasarın karşılanacağını dile getirdi. İHA
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