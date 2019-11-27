Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, ‘Şiddete Karşı Karanlığı Aydınlat’ sloganlı Işık Enstalasyonları Açık Hava Sergisi de büyük ilgi gördü. Katılımcılar hep bir ağızdan “Kadına yönelik şiddete dur” çağrısı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başkentimizin kadınlar için en ayrıcalıklı kentlerden biri olması sözünü vermiştik. Bunun gerçekleşmesi için kadınlara gereken tüm desteği verecek; mutlu, huzurlu ve müreffeh bir yaşama kavuşmalarını birlikte sağlayacağız” dedi.



Seğmenler Parkı’ndaki etkinliğe ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova ve çok sayıda vatandaş katıldı.