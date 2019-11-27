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Ankara Haberleri: Şiddete karşı karanlığı aydınlat

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Şiddete karşı karanlığı aydınlat

Hürriyet Haber
27.11.2019 - 09:07 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN), Çankaya Belediyesi ve İsveç Büyükelçiliği ortaklığında, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle önceki akşam Seğmenler Parkı’nda etkinlik düzenlendi.

Hürriyet Haber

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, ‘Şiddete Karşı Karanlığı Aydınlat’ sloganlı Işık Enstalasyonları Açık Hava Sergisi de büyük ilgi gördü. Katılımcılar hep bir ağızdan “Kadına yönelik şiddete dur” çağrısı yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başkentimizin kadınlar için en ayrıcalıklı kentlerden biri olması sözünü vermiştik. Bunun gerçekleşmesi için kadınlara gereken tüm desteği verecek; mutlu, huzurlu ve müreffeh bir yaşama kavuşmalarını birlikte sağlayacağız” dedi.

Şiddete karşı karanlığı aydınlat
Seğmenler Parkı’ndaki etkinliğe ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şiddete karşı karanlığı aydınlat hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Kasım 2019 tarihinde saat 09 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şiddete karşı karanlığı aydınlat haberi güncellenecektir.

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