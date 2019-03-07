Şiddet göstermeden yaşamayı öğrenmeli

Ankara Barosu’nun şiddet gören kadınlara ve çocuklara destek sağlamak amacıyla 2011 yılında kurduğu ‘Gelincik Merkezi’ne, 8 yılda 55 bin şiddet mağduru başvurdu. Avukatların gönüllülük esasıyla 7/24 çalıştığı Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nin başkanı Avukat Aslı Koçak Arıhan, “Geçen sene bize ulaşanlardan 552’sine avukat ataması yapıldı. Bu yılın ilk üç ayında başvuranların sayısı ise 250 civarında” dedi. Merkezin işleyişi hakkında bilgi veren Arıhan, şunları söyledi:

30 DAKİKADA ATAMA 3 GÜNDE DAVA

“Merkezimizde 60 gönüllü avukat bulunuyor. Sahada ise kadın, erkek karışık 300’e yakın avukat arkadaşımız var. Şiddet mağduru, şikâyetçi buraya geldiğinde ‘görüşmeci avukatımız’ karşılıyor. Ardından avukat atamasını yapıyoruz. Hemen vekalet çıkarılıyor ve üç gün içinde dava açılıyor. Evlilik, şiddet görme, o şiddet içinde çocuğuyla yaşamak demek değil. Kadın çoğu kez, farklı sebeplerle şiddete katlanmak zorunda kalıyor. Asıl şiddet gösterenin, başkasına şiddet göstermeden yaşamayı öğrenmesi lazım. Aile içi şiddetin önüne geçmek için toplumsal şiddeti sonlandıralım, kurutalım. Aslında 6684 sayılı yasada şiddet uygulayanla ilgili çok güzel tedbirler var ama bunların uygulama alanı bulması lazım.”

İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR

Kadına karşı şiddet konusunda insanların sorumluluk almaktan kaçmaması gerektiğini de vurgulayan Arıhan, ‘ihbar yükümlülüğü’ne dikkat çekti ve ekledi:

“Türkiye’nin her yerinden 444 43 06 numaralı hattan bize ücretsiz ulaşabiliyorlar. Ayrıca Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı ya da Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun hattını da arayabilirler. Herkesin ihbar yükümlülüğü var.”