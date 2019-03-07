Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Şiddet göstermeden yaşamayı öğrenmeli

Ankara Haberleri: Şiddet göstermeden yaşamayı öğrenmeli

ANKARA HABERLERİ

Şiddet göstermeden yaşamayı öğrenmeli

Sedat CENİKLİ
07.03.2019 - 15:03Son Güncelleme :

Başkent’te, 2011’den bu yana hizmet veren Ankara Barosu Gelincik Merkezi’ne ulaşan şiddet mağdurlarının sayısı 55 bine ulaştı. Merkez Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan, “Evlilik, şiddetle yaşamak değil” dedi.

Sedat CENİKLİ

Ankara Barosu’nun şiddet gören kadınlara ve çocuklara destek sağlamak amacıyla 2011 yılında kurduğu ‘Gelincik Merkezi’ne, 8 yılda 55 bin şiddet mağduru başvurdu. Avukatların gönüllülük esasıyla 7/24 çalıştığı Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nin başkanı Avukat Aslı Koçak Arıhan, “Geçen sene bize ulaşanlardan 552’sine avukat ataması yapıldı. Bu yılın ilk üç ayında başvuranların sayısı ise 250 civarında” dedi. Merkezin işleyişi hakkında bilgi veren Arıhan, şunları söyledi:

30 DAKİKADA ATAMA 3 GÜNDE DAVA

“Merkezimizde 60 gönüllü avukat bulunuyor. Sahada ise kadın, erkek karışık 300’e yakın avukat arkadaşımız var. Şiddet mağduru, şikâyetçi buraya geldiğinde ‘görüşmeci avukatımız’ karşılıyor. Ardından avukat atamasını yapıyoruz. Hemen vekalet çıkarılıyor ve üç gün içinde dava açılıyor. Evlilik, şiddet görme, o şiddet içinde çocuğuyla yaşamak demek değil. Kadın çoğu kez, farklı sebeplerle şiddete katlanmak zorunda kalıyor. Asıl şiddet gösterenin, başkasına şiddet göstermeden yaşamayı öğrenmesi lazım. Aile içi şiddetin önüne geçmek için toplumsal şiddeti sonlandıralım, kurutalım. Aslında 6684 sayılı yasada şiddet uygulayanla ilgili çok güzel tedbirler var ama bunların uygulama alanı bulması lazım.”

İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR

Kadına karşı şiddet konusunda insanların sorumluluk almaktan kaçmaması gerektiğini de vurgulayan Arıhan, ‘ihbar yükümlülüğü’ne dikkat çekti ve ekledi:

“Türkiye’nin her yerinden 444 43 06 numaralı hattan bize ücretsiz ulaşabiliyorlar. Ayrıca Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı ya da Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun hattını da arayabilirler. Herkesin ihbar yükümlülüğü var.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şiddet göstermeden yaşamayı öğrenmeli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Mart 2019 tarihinde saat 15 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şiddet göstermeden yaşamayı öğrenmeli haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Belediye kapısına ‘muhtar’ talimatı

Belediye kapısına ‘muhtar’ talimatı

Beypazarı çiftçisine 11 milyonluk destek

Beypazarı çiftçisine 11 milyonluk destek

Metroda unutulan plaj şemsiyesi ve mangal teli

Metroda unutulan plaj şemsiyesi ve mangal teli

Ankapark’ın yanına çocuk köyü

Ankapark’ın yanına çocuk köyü

Çayyolu’na hizmet binası

Çayyolu’na hizmet binası

Bağlıca için her şey güzel olacak

Bağlıca için her şey güzel olacak

Kadın komutanlar vatan nöbetinde

Kadın komutanlar vatan nöbetinde

AÜ Tıp’ın ilk kadın dekanı oldu

AÜ Tıp’ın ilk kadın dekanı oldu

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.