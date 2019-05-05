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Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Sezonun rengi kırmızı

5 Mayıs 2019

Dünyaca ünlü markalar, İlkbahar/Yaz 2019 kadın koleksiyonlarını görücüye çıkarıp, vitrinlerini süsledi.

Sezonun rengi kırmızıMURAT TÜRKİLİ İLE 5 SORU 5 CEVAP

Tabii, bu markaları merakla takip eden moda tutkunları en çok “Bu yaz hangi parçalara yatırım yapmalıyız?” sorusuna yanıt arıyor.
* * *
Baharla birlikte yeşeren ve çiçek açan doğa gibi, moda da adeta yeniden canlanıyor.
O canlılığın yaşandığı markalardan biri de hiç şüphesiz, Beymen.
* * *
Evet, bu hafta “5 Soru 5 Cevap”ta, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili var.
Kendisi, tam bir Ankara sevdalısı.
Hele hele Ankara simidi, vazgeçilmezi.
Ankara ile başladığımız sohbetimize, Beymen Collection 2019 İlkbahar/Yaz kadın koleksiyonu ile devam ettik.
Merak etmeyin.
“Nelere yatırım yapmalıyız?” ve “Olmazsa olmaz parçalarımız neler olmalı?” gibi soruları da sordum.
İşte, o beş soru ve Murat Türkili’nin yanıtları.

1) Beymen Collection 2019 İlkbahar/Yaz kadın koleksiyonunda neler var?
Duygusal ve feminen tasarımlarıyla kadınların çok yönlülüğünü tasvir ediyor. Koleksiyonun ilham kaynağı, Afrika’nın göz alıcı gün batımları ve soft toprak renkleri. Koleksiyonumuz ferah ve sakin. Bunun içinde modern ve zamansız desenlerimizi barındırıyoruz. Geleneksel Afrika desenlerini doğanın toprak tonlarıyla ve parlak turuncu ile birleştirdik. Afrika’nın artisan havasını vurgulamak için leopar desenimizi fırça darbeleri uygulayarak çalıştık. Bej ve turuncu birlikteliğinin Beymen Collection kadının kalitesini vurguladığını düşünüyorum. El işçiliği görünümünde geleneksel güpür danteller ise tasarımlara ayrıcalıklı bir hava katıyor.

2) Koleksiyondaki favori parçalarınız hangileri?
Favori parçam tülle birleştirdiğimiz pilili deri eteğimiz. Ayrı deri panellerden oluşan bu etek, günlük hayatta rahatlıkla kombinleme opsiyonu sunan, kaliteden ödün vermeyen çok özel pir parça. Özel iplerden örülmüş saç örgülü V yaka kazaklar ve hırkalar da diğer favorilerim arasında yer alıyor. Günlük şıklığı özgürce ifade eden parçalar rahat ve keyifli kombinler sunuyor.

Sezonun rengi kırmızı

3) İlkbahar/Yaz 2019 sezonunda neler moda? Nasıl bir sezon bekliyor bizi?
Spordan ilham alan giyim tarzı, pantolon ceket takımlarla erkeksi bir görünüm alıyor. Bu yaz, desenlerin birbirleriyle özgürce karışabildiği bir sezon olacak. Feminen şıklık sunan ‘lady-like’ giyimin yanı sıra eğlenceli volanlar ve fırfırlar da bu sezon gündemde. Her türlü pili oyunu olan etekler, uzun ya da kısa kargo pantolonlar sezonda öne çıkıyor, Elbiseler de mini, püskül ve balık ağı görüntülerini görüyoruz. Sezonun öne çıkan en önemli rengi ise kırmızı.

4) Bu sezon “olmazsa olmaz” diye tanımlayacağınız parçalar hangileri?
Must have parçalarım, şehir kombinlerinde kullanılabilen mayolar, parlak renklerde ‘oversized’ ceket takımlar ve sabahlık görünümlü desenli ipek elbiseler.

5) Beymen Artistik Direktörü olarak sadece Beymen Collection değil, Beymen Club ve Academia markalarının da tasarımcısısınız. Zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz?
Çok yoğun bir programım var. Markaların endüstri takvimleri dışında kendi dünyası, ilham ve tasarım süreçlerine göre önceden planlanmış detaylı takvimleri hazırlanıyor. Her gün farklı bir programda Beymen Collection, Beymen Club veya Academia markalarının tasarımcılarıyla toplanıyorum. Birlikte yenilikleri, trendleri, gidişatı ve değişen moda dünyasının gündemde olan temaları tartışıp koleksiyonda yapılması gerekenleri konuşuyoruz. İçeriklerin hayata geçirilme aşamasındaki doneler inceleniyor. Ve sonuç olarak başta kurgulanan hikayenin ışığında koleksiyonlarımızı hazırlıyoruz.

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