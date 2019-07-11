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Ankara Haberleri: Sezonun ilk turşusu Başkan Demirbaş’tan

ANKARA HABERLERİ

Sezonun ilk turşusu Başkan Demirbaş’tan

Hüseyin YİĞİNER/AA
11.07.2019 - 13:28Son Güncelleme :

Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi’nde çalışan kadınlarla birlikte sezonun ilk turşusunu kuran Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, “Tüm Türkiye’yi eylül ayında düzenleyeceğimiz festivale davet ediyoruz” dedi.

Hüseyin YİĞİNER/AA

Ankara'nın turşusuyla ünlü Çubuk ilçesinde, sezonunun ilk turşusunu Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş kurdu.

Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'nde çalışan kadınlarla birlikte sezonun ilk salatalıklarını elek (kalibrasyon) makinesinden geçiren Başkan Demirbaş, daha sonra hijyenik ortamda el değmeden yıkanan salatalıklarla özel üretilen küplere turşu kurdu. İlçede üretilen sebzelerin, başta salatalık olmak üzere, 30 çeşit turşuya dönüştürülerek festival için hazırlandığını anlatan Başkan Demirbaş, "Çiftçilerimize ve üreticilerimize bereketli bir mevsim geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. Turşudaki lezzetin, kullanılan malzemelerin doğal ortamda yetişmesinde ve özel hazırlanan suyunda saklı olduğunu dile getiren Demirbaş, “Başta başkentliler olmak üzere tüm Türkiye'yi eylül ayında düzenleyeceğimiz festivale davet ediyoruz” dedi. Başkan Demirbaş, kendi eliyle kurduğu turşuları, festivalde davetlilere ikram edeceğini dile getirdi.

HEDEFİMİZ YENİ GİRİŞİMCİLER

Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'ni, ilçede üreticilere ve girişimcilere örnek olması için Ankara Kalkınma Ajansı ile kurduklarını aktaran Demirbaş, "Bu tesisimizde laboratuvar desteğiyle tüm üreticilerimize ve yeni girişimcilerimize örnek oluyoruz. Buraya gelip inceleyen yeni girişimcilere yol gösteriyoruz. Hedefimiz sektöre yeni girişimciler kazandırmak" dedi.

Atölye çalışanı Satı Özkan da Başkan Demirbaş ile turşu kurmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti ve "54 yaşındayım. Turşu kurmayı kaynanamdan öğrendim. Yaklaşık 30 yıldır yapıyorum. Turşumuzun en büyük özelliği tamamen doğal olması ve içerisinde katkı maddesi bulunmaması. Çubuk turşusu çıtır çıtır olur. Biz ekmeğimizi turşudan kazanıyoruz, gençlerin de bu sektörde kazanmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sezonun ilk turşusu Başkan Demirbaş’tan hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sezonun ilk turşusu Başkan Demirbaş’tan haberi güncellenecektir.

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