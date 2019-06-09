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Ankara Haberleri: Sezon dolu dolu geçti

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Sezon dolu dolu geçti

Hürriyet Haber
09.06.2019 - 13:35Son Güncelleme :

Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2018-2019 sanat sezonunda, 194 eser ve konserle 608 kez “perde” dedi, 325 bini aşkın sanatsevere ulaştı.

Hürriyet Haber

Sezonda, “Troya” epik operası, “Ayşe” opereti, “The Fun Tıme of the Opera” interaktif gösterisi, “Romeo ve Juliet” balesi, “Yeniden Doğuş” operası, “Kadınlarımız, Dönülmez Akşamın Ufku” adlı modern dans ile “İspanyol Renkleri” zarzuela gösterisi ilk kez izleyiciyle buluştu. Troya epik operası kasım ayında prömiyer yaptı. Tüm temsillerini kapalı gişe oynayan, Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda da sergilenen Troya, buradaki yabancı izleyicilerin beğenisini kazandı.
Ankara Devlet Opera ve Balesince Muhlis Sabahattin’in bestelediği “Ayşe” opereti, 90 yıl sonra DOB sahnesine taşındı. Şef Musa Göçmen’in sahneye koyduğu, “The Fun Time of the Opera”, interaktif tarzıyla opera sahnesine yeni bir soluk getirirken Çaykovski’nin müzikleri üzerine koreograflar Volkan Ersoy ve Armağan Davran’ın yepyeni adımlarla hazırladığı “Romeo ve Juliet” balesi ilk gösterimini yaptı.

Sezon dolu dolu geçti

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sezon dolu dolu geçti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Haziran 2019 tarihinde saat 13 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sezon dolu dolu geçti haberi güncellenecektir.

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