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Ankara Haberleri: Seyir halindeki otobüs yandı

ANKARA HABERLERİ

Seyir halindeki otobüs yandı

DHA
21.10.2019 - 16:32 |Son Güncelleme :

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.

DHA

Sincan- Eryaman hattında sefer yapan ve içinde yolcu bulunmayan Emre Orman yönetimindeki 06 BIR 233 plakalı özel halk otobüsü, Yenimahalle ilçesindeki Batı Bulvarı üzerinde motor kısmından alev aldı. Sürücü Orman, bunun üzerine otobüsü yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yoldan geçenler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti, ancak yeterli olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası halk otobüsü kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Seyir halindeki otobüs yandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ekim 2019 tarihinde saat 16 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Seyir halindeki otobüs yandı haberi güncellenecektir.

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