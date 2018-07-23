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Ankara Haberleri: Sevimli dostlar için kahveli bağış gecesi

ANKARA HABERLERİ

Sevimli dostlar için kahveli bağış gecesi

Doğa TERZİ
23.07.2018 - 13:06Son Güncelleme :

Ankara’daki hayvan dostları, sokak canlılarına yardım toplamak için bir araya geldi.

Doğa TERZİ

Bilkent Hayvan Dostları Kulübü, Hacettepe HAYDOK, ODTÜ Hayvan Dostları, Gazi Üniversitesi Sokak Hayvanlarını ve Doğayı Koruma Topluluğu ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doğa Dostu Topluluğu üyeleri, Tunalı Hilmi CofeeLab’ta buluştu. 18.00-01.00 saatlerinde arasında mekanda sipariş edilen tüm kahve ücretleri, sokak hayvanlarının tedavi masrafları ve mama ihtiyaçları için bağışlandı. Öte yandan mekanda görev yapan personel de bahşişlerini sevimli dostlara ayırdı. Kulüp ve dernek üyelerinin dışında çok sayıda Ankaralı da bağış etkinliğine evcil hayvanlarıyla birlikte katıldı. Etkinlik organizatörlerinden Güneş Küçükbabuccu, “Aynı etkinliği üçüncü kez gerçekleştirdik. Yaklaşık 300 katılımcı ile bugüne kadarki en kalabalık organizasyon oldu. Sokak hayvanlarının sesi olmak istiyoruz. Bu etkinliği her ay devam ettirerek, sokak canlılarının ve barınaktaki dostlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

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