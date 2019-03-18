Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Sevgimizi kaybediyoruz

Ankara Haberleri: Sevgimizi kaybediyoruz

ANKARA HABERLERİ

Sevgimizi kaybediyoruz

Hürriyet Haber
18.03.2019 - 09:22Son Güncelleme :

Ankara’da üç lise öğrencisi, dünyada sadece Gölbaşı’nda yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin kriterlerine göre ‘nesli tehlike altında’ olan Sevgi Çiçeği’nin ‘neden yok olduğunu’ ve ‘nasıl kurtarılabileceğini’ araştırdı.

Hürriyet Haber

YOL, BİNA, İLAÇLAMA TEHDİDİ

* Yol, bina vb. yapımı gibi faaliyetlerin Sevgi Çiçeği’nin yetiştiği ortamlarda bulunması, bu bitki türünün geleceğini tehdit etmektedir. * Sevgi Çiçeği’nin büyüdüğü toprakta yapılan tarımsal çalışmalarda kullanılan bitki öldürücü ilaçlar da çiçeğin neslini tehlikeye atan faktörlerdendir.

BİLİNÇ, ÇOCUK YAŞTA AŞILANMALI

* Ekosistem ve biyoçeşitlilik hakkında bilinçlendirme çocuk yaşta aşılanmalıdır. Böylece gelecekte farkındalık sahibi bireyler yetişmiş olacaktır. * Sevgi Çiçeği’nin süs bitkisi olarak kullanılması, çiçeğe olan ilginin artmasına sebep olacaktır. Artan ilgi ile farkındalık da artacaktır. Gölbaşı Belediyesi’nin başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu, geçen günlerde ‘Sevgi Çiçeği’ için coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

* İTFAİYE MEYDANI ESNAFI KAMULAŞTIRMA İSTEMİYOR

* MANSUR YAVAŞ’A ŞU İKİ SORUYU SORDUM

‘Sevgi’nin soyu tükeniyor‘Sevgi’nin soyu tükeniyor

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sevgimizi kaybediyoruz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Mart 2019 tarihinde saat 09 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sevgimizi kaybediyoruz haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Bu karavanda iş var

Bu karavanda iş var

Break dansın ‘en iyi’leri belli oldu

Break dansın ‘en iyi’leri belli oldu

Bugüne kadar yaptıklarımız karnemiz

Bugüne kadar yaptıklarımız karnemiz

Mamak ‘kelebekler diyarı’ olacak

Mamak ‘kelebekler diyarı’ olacak

Dezavantajlı bireylere toplum merkezi sözü

Dezavantajlı bireylere toplum merkezi sözü

Kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz

Kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz

Bu mücadeleye sonuç yakışmadı

Bu mücadeleye sonuç yakışmadı

‘Yiğitçe çık cevap ver kardeşim’

‘Yiğitçe çık cevap ver kardeşim’

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.