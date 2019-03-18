Sevgimizi kaybediyoruz

YOL, BİNA, İLAÇLAMA TEHDİDİ

* Yol, bina vb. yapımı gibi faaliyetlerin Sevgi Çiçeği’nin yetiştiği ortamlarda bulunması, bu bitki türünün geleceğini tehdit etmektedir. * Sevgi Çiçeği’nin büyüdüğü toprakta yapılan tarımsal çalışmalarda kullanılan bitki öldürücü ilaçlar da çiçeğin neslini tehlikeye atan faktörlerdendir.

BİLİNÇ, ÇOCUK YAŞTA AŞILANMALI

* Ekosistem ve biyoçeşitlilik hakkında bilinçlendirme çocuk yaşta aşılanmalıdır. Böylece gelecekte farkındalık sahibi bireyler yetişmiş olacaktır. * Sevgi Çiçeği’nin süs bitkisi olarak kullanılması, çiçeğe olan ilginin artmasına sebep olacaktır. Artan ilgi ile farkındalık da artacaktır. Gölbaşı Belediyesi’nin başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu, geçen günlerde ‘Sevgi Çiçeği’ için coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

* İTFAİYE MEYDANI ESNAFI KAMULAŞTIRMA İSTEMİYOR

* MANSUR YAVAŞ’A ŞU İKİ SORUYU SORDUM