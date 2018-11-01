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Ankara Haberleri: Sessiz çoğunluk sonucu belirler

ANKARA HABERLERİ

Sessiz çoğunluk sonucu belirler

Hürriyet Haber
01.11.2018 - 09:39Son Güncelleme :

Başkan Mustafa Tuna, “Ankara’da bir sessiz çoğunluk var mı?” sorusuna “Olmaz mı, var tabii” yanıtını verdi.

Hürriyet Haber

Tuna, adaya göre oy verenlerin seçimin kaderini etkileyeceğini söyledi.

1) GÖKÇEK’İN ADAYLIĞI KONUSU

“Siyasi dedikodularla zaman geçirmeye israf gözüyle bakarım. Enerjimi dedikoduya harcayacağıma vatandaşın isteklerine harcarım. Ben işime bakıyorum, zamanım da yok.”

2) ADAY OLMAK İSTİYOR MU

“Hevesle olmuyor bu işler. Kulis yapamam, olmaz da, gerek de yok. Vatandaşın bir kanaati oluştu. Partim aday gösterirse, vatandaş da ‘devam’ derse devam ederiz.”

3) ÖZHASEKİ VE SOYLU İSİMLERİ

“Daha başka isimler de geçebilir. Bunlar benim işim değil, Sayın Cumhurbaşkanımız ve partinin yetkili organlarının işi. Benim üzerime vazife olmayan işlerle hiç uğraşmam.”

4) İTTİFAKSIZ YEREL SEÇİM

“Türkiye genelinde vatandaşın Cumhurbaşkanımız’a sevgisi, güveni var. Yerelde de adaylar o derece önem arz ediyor. Doğal ittifakların kendiliğinden oluşacağı düşüncesindeyim.”

5) SESSİZ ÇOĞUNLUK VAR MI

Olmaz mı, var tabii. Ankara’da ‘kimi aday gösterirse göstersin ben partime oy veririm’ diyen kesimler var. Belli bir orandaki vatandaşımız da adaya bakarak parti ayrımı gözetmeksizin oyunu verir.

Adaya göre oy verenler seçimin kaderini etkilerAdaya göre oy verenler seçimin kaderini etkiler

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sessiz çoğunluk sonucu belirler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Kasım 2018 tarihinde saat 08 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sessiz çoğunluk sonucu belirler haberi güncellenecektir.

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